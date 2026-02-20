Rusko na paralympiádě pobouřilo Ukrajince. Zahájení akce budou bojkotovat

Ukrajinská výprava se nezúčastní slavnostního zahájení paralympijských her v Miláně v pátek 6. března. Ceremoniál se rozhodla bojkotovat kvůli tomu, že ruští a běloruští sportovci smějí na hrách startovat pod svou vlajkou a v případě vítězství jim může hrát státní hymna. Národní paralympijský výbor v prohlášení také vyzval organizátory, aby se na zahájení her neobjevila ukrajinská vlajka.
Na zimních paralympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo bude šest ruských a čtyři běloruští sportovci, kteří tento týden obdrželi divoké karty. Vzhledem k tomu, že Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) na valném shromáždění loni v září zrušil suspendaci obou zemí, zavedenou po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, mohou ruští sportovci v Itálii soutěžit pod státní vlajkou.
Představitelé napadené země to označili za skandální. Zástupci Ukrajinského paralympijského výboru v prohlášení uvedli, že rozhodnutí IPC je ostudné a zcela v rozporu s principy her. S účastí Rusů a Bělorusů na paralympiádě nesouhlasí ani Český paralympijský výbor.
Mezinárodní paralympijský výbor začátkem týdne v reakci na kritiku uvedl, že je demokratickou organizací a že zrušení suspendace Ruska a Běloruska odhlasovaly členské země IPC. "Valného shromáždění se zúčastnilo téměř 180 z 211 členů, kteří o této záležitosti hlasovali. Musíme respektovat rozhodnutí našich členů, kteří pocházejí z celého světa."
Rusové získali účastnická místa ve sjezdovém lyžování, běhu na lyžích a snowboardingu, tedy soutěžích pořádaných Mezinárodní lyžařskou federací. FIS jim sice účast ve svých soutěžích zakázala, ale Sportovní arbitrážní soud (CAS) v prosinci vyhověl jejich odvolání.
Na zimních olympijských hrách v Itálii jsou nyní Rusové a Bělorusové pouze jako neutrální sportovci. Paralympiáda se uskuteční od 6. do 15. března.
Výpadek ropovodu Družba: Maďarsko sáhne do strategických zásob ropy
Maďarsko kvůli pozastavení dodávek ropovodem Družba uvolní 250 tisíc tun ropy ze svých strategických rezerv. Přednostní přístup k nim bude mít maďarská společnost MOL. S odkazem na čtvrteční nařízení maďarského ministerstva energetiky o tom informuje agentura MTI.
ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků
Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.
Rok od vraždy v Hradci. Dětské kriminality stále přibývá, čísla ale nejsou jen černá
Počet trestných činů spáchaných nezletilými a mladistvými se poslední tři roky zvyšuje. Bližší analýza však ukazuje, že čísla nemusí být tak hrozivá, jak se na první pohled zdá. Přehled dětské trestné činnosti zpracovala datová redakce Aktuálně.cz na základě statistických přehledů kriminality Policie ČR.
Nová zjištění odhalují ruskou síť vlivu i v Česku. „Nepodceňujme dopad,“ varuje Boháč
Bezpečnostní konference v Mnichově nepřinesla podle šéfredaktora Voxpotu Vojtěcha Boháče zásadní posun v podpoře Ukrajiny ani jasnější vizi evropské bezpečnosti. Mezitím Rusko pokračuje v hybridní válce. Právě vlivové ruské operace se Boháčovu týmu podařilo rozkrýt až k neprůhledným zahraničním strukturám a kontaktům sahajícím do ruského prostředí.
Venezuela schválila amnestii pro politické vězně, může jich propustit stovky
Venezuelské Národní shromáždění ve čtvrtek jednomyslně schválilo amnestijní zákon umožňující propuštění politických vězňů. Zákon poté podepsala prozatímní prezidentka jihoamerické země, informovala agentura AFP.