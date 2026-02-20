Přeskočit na obsah
20. 2. Oldřich
Sport

Rusko na paralympiádě pobouřilo Ukrajince. Zahájení akce budou bojkotovat

ČTK

Ukrajinská výprava se nezúčastní slavnostního zahájení paralympijských her v Miláně v pátek 6. března. Ceremoniál se rozhodla bojkotovat kvůli tomu, že ruští a běloruští sportovci smějí na hrách startovat pod svou vlajkou a v případě vítězství jim může hrát státní hymna. Národní paralympijský výbor v prohlášení také vyzval organizátory, aby se na zahájení her neobjevila ukrajinská vlajka.

Rusové budou moci na paralympiádě soutěžit pod svou vlajkou
Rusové budou moci na paralympiádě soutěžit pod svou vlajkouFoto: X80002
Na zimních paralympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo bude šest ruských a čtyři běloruští sportovci, kteří tento týden obdrželi divoké karty. Vzhledem k tomu, že Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) na valném shromáždění loni v září zrušil suspendaci obou zemí, zavedenou po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, mohou ruští sportovci v Itálii soutěžit pod státní vlajkou.

Představitelé napadené země to označili za skandální. Zástupci Ukrajinského paralympijského výboru v prohlášení uvedli, že rozhodnutí IPC je ostudné a zcela v rozporu s principy her. S účastí Rusů a Bělorusů na paralympiádě nesouhlasí ani Český paralympijský výbor.

Mezinárodní paralympijský výbor začátkem týdne v reakci na kritiku uvedl, že je demokratickou organizací a že zrušení suspendace Ruska a Běloruska odhlasovaly členské země IPC. "Valného shromáždění se zúčastnilo téměř 180 z 211 členů, kteří o této záležitosti hlasovali. Musíme respektovat rozhodnutí našich členů, kteří pocházejí z celého světa."

Rusové získali účastnická místa ve sjezdovém lyžování, běhu na lyžích a snowboardingu, tedy soutěžích pořádaných Mezinárodní lyžařskou federací. FIS jim sice účast ve svých soutěžích zakázala, ale Sportovní arbitrážní soud (CAS) v prosinci vyhověl jejich odvolání.

Na zimních olympijských hrách v Itálii jsou nyní Rusové a Bělorusové pouze jako neutrální sportovci. Paralympiáda se uskuteční od 6. do 15. března.

Ilustrační foto. Logo Telegramu.

ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků

Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.

