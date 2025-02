Účetnímu Rudých ďáblů hrozí další šok. Vyhazov kouče může přijít až na půl miliardy

Tragickou finanční situaci fotbalového klubu Manchester United může ještě víc zhoršit případný vyhazov kouče Rubena Amorima. Podle informací britského listu The Sun je ve smlouvě portugalského kouče klauzule, která mu garantuje kompletní vyplacení celého kontraktu. Šlo by tedy o astronomickou sumu 12 milionů liber (asi 350 milionů korun).

I když se nezdá, že by faktický vládce United Jim Ratcliffe nyní plánoval Amorima odvolat, výsledky týmu budí rozpaky. Od jeho listopadového příchodu z lisabonského Sportingu, kdy nahradil Erika ten Haga, prohrál Manchester United osm ze svých patnácti ligových zápasů a zvítězil pouze čtyřikrát.

"Když začínáte sezonu, je to úplně jiná situace," hájil se čtyřicetiletý Amorim. "V přípravě máte čas na změny. To byla moje volba, věděl jsem, že to nebude jednoduché."

Pokud by se forma Red Devils zhoršila natolik, že by klub sáhl k odvolání kouče, Amorim by měl mít nárok na kompletní výplatu zbývající části svého kontraktu. Ten mu ročně vynáší šest milionů liber (175 milionů korun).

Stejná klauzule se podle britských novinářů vztahuje i na celý Portugalcův realizační tým. To by v případě jeho kompletní výměny znamenalo celkové náklady ve výši 20 milionů liber (580 milionů korun).

Manchester United v současné době čelí velkým finančním trablům. Podle nedávno zveřejněných účetních výkazů klub dluží přes jednu miliardu liber (přes 29 miliard korun), z toho 300 milionů liber připadá na splátky za přestupy.

Ironií je, že informace o Amorimově smlouvě přicházejí ve chvíli, kdy se konkurence zajímá o možnost odkupu prodejních klauzulí u bývalých hráčů United. Tzv. "sell-on clauses" zajišťující klubu procento z budoucích přestupů se v posledních letech staly běžnou součástí odchodů hráčů z Old Trafford.

Mezi hráče, jejichž budoucí přestupy by mohly klubu přinést finanční injekci, patří Scott McTominay, Mason Greenwood, Facundo Pellistri a Hannibal Mejbri. Ratcliffe se však chystá šetřit jiným způsobem - v klubu se očekává další vlna propouštění, která by se mohla dotknout až 200 zaměstnanců. Už loni v létě přitom přišlo o práci 250 lidí.