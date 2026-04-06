Rozjetý Lehečka zvládl přesun na antuku, přežil i tříhodinovou bitvu s kvalifikantem

Tenista Jiří Lehečka zdolal na úvod turnaje Masters v Monte Carlu amerického kvalifikanta Emilia Navu. Jedenáctý nasazený finalista předchozího Masters v Miami se s hráčem z druhé stovky světového žebříčku trápil tři hodiny, nakonec ale zahájil antukovou sezonu ve dvouhře vítězstvím 7:6, 6:7, 6:2.
V prvním kole se dnes v Monte Carlu představí ještě Tomáš Macháč. Jeho soupeřem je Daniel Altmaier z Německa.
Vyrovnaný úvodní set si Lehečka zkomplikoval v koncovce, Nava ale ve dvanáctém gamu na returnu tři setboly promarnil a zkrácenou hru pak český favorit získal suverénně 7:1.
Ve druhé sadě byl Lehečka na servisu pravidelně pod velkým tlakem a v sedmé hře o podání přišel, za stavu 4:5 ale odvrátil další setbol a vybojoval znovu tie-break. V něm zlikvidoval soupeři dalších pět setbolů, sám se však k mečbolu nepropracoval a Nava si nakonec vítězstvím 10:8 vynutil pokračování zápasu.
Třetí set začal čtyřiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi brzkým brejkem a náskok před vrstevníkem uhájil. V sedmém gamu mu navíc sebral servis podruhé a duel dopodával. Po třech hodinách a třech minutách proměnil třetí mečbol. Jeho dalším soupeřem bude Alejandro Tabilo z Chile.
Tenisový turnaj mužů v Monte Carlu (antuka, dotace 6,309.095 eur):
Dvouhra - 1. kolo:
Lehečka (11-ČR) - Nava (USA) 7:6 (7:1), 6:7 (8:10), 6:2, Rinderknech (Fr.) - Chačanov (12-Rus.) 7:5, 6:2, Rubljov (13-Rus.) - Borges (Portug.) 6:4, 1:6, 6:1, Bergs (Belg.) - Mannarino (Fr.) 6:4, 6:3, Báez (Arg.) - Wawrinka (Švýc.) 7:5, 7:5, Garín (Chile) - Arnaldi (It.) 6:2, 6:4.
