Rozjetá Boleslav vyhrála i druhý zápas čtvrtfinále, vítězný gól si připsal Junttila

Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli i druhé čtvrtfinálové utkání na ledě Hradce Králové a vedou v sérii 2:0. Na nedělní vítězství 2:1 dnes navázali výhrou 2:0. Vítězný gól vstřelil ve 43. minutě finský útočník Julius Junttila a 98 sekund před koncem pečetil výsledek při power play do prázdné branky Tomáš Fořt . Brankář Dominik Furch udržel podruhé v letošním play off čisté konto. Série na čtyři vítě

Hradec po úvodní porážce 1:2 nastoupil s pozměněným složením prvních dvou útoků. Do elitního se zařadil k Jerglovi a Tamašimu Klíma a do druhého se přesunul k Miškářovi a Radovanu Pavlíkovi Šťastný. Do první šance se dostal ve 4. minutě při Bernadově vyloučení domácí Radovan Pavlík, který se dostal před Furcha, ale bekhendem jen nepřekonal. Vzápětí pálil Klíma.

Další šance dlouho chyběly. Východočeši se ubránili při Chalupově vyloučení. Už po konci oslabení si Škorvánek poradil se střelou Stránského.

Na druhé straně se ocitl před Furchem Jergl, ale nezpracoval Tamášiho přihrávku. Furcha prověřili Šťastný a Miškář, jehož ránu vyrazil mladoboleslavský gólman vysoko nad sebe a ledaři musel uklízet sklo z prasklého světla. Ještě před pauzou při trestu Suchého měl tři možnosti Jergl.

V úvodu druhé části se dostal do dobré střelecké pozice na pravém kruhu mladoboleslavský Pyrochta, ale Škorvánek zasáhl. Při Jerglově vyloučení zahrozil v oslabení Pilař a za hosty nebezpečně pálil opět Pyrochta. Furch musel krýt Mudrákovu střelu.

Ve 29. minutě se dostal před mladoboleslavského gólmana po Batnově přihrávce Miškář, který ale atakovaný Havlínem nezakončil akci úspěšně. Potom opět zkoušel štěstí Mudrák. Škorvánek vytěsnil vyrážečkou ránu Suchého. Furch kryl Bunnamanovu střelu a další Mudrákovu ránu. Hradecký gólman si poradil s Čechovou střelou.

Do třetí třetiny sice vstoupili aktivněji domácí, ale v čase 42:58 se radoval z vedení Bruslařský klub. Fořt vyslal do úniku Junttilu, který vyzrál na Škorvánka bekhendovým blafákem. Uspěl i přesto, že mu o levou nohu přesekl hokejku Vukojevic. Vyrovnat se pokusil po objetí branky Kalina, který se snažil zasunout puk u pravé tyče, ale Furch tam byl betonem včas.

Mladoboleslavského gólmana neprostřelil ani bekhendovým pokusem Pour. V 50. minutě po průniku Radovan Pavlík minul branku. Potom zasáhl Čajka Batnu vysokou holí a dostal trest na dvě plus dvě minuty. Furch kryl Jerglovu ránu z levého kruhu a hosté odolali i po Bunnamanově práci před brankovištěm.

Hradec Králové marně dobýval Furchovu branku. Kouč Tomáš Martinec sáhl dvě minuty a 44 sekund před koncem ke hře bez brankáře, ale pojistku hostům zařídil Fořt.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápas:

Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 43. Junttila (Fořt, Lintuniemi), 59. Fořt (Lakatoš). Rozhodčí: Hradil, Vrba - Lhotský, Štěpánek. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 5205. Stav série: 0:2.

Hradec Králové: Škorvánek - Mudrák, Freibergs, McCormack, Vukojevic, Pláněk, Kalina, T. Pavelka - Jergl, Tamáši, Kevin Klíma - Šťastný, Miškář, R. Pavlík - Pour, Bunnaman, Batna - M. Chalupa, Štohanzl, Pilař - P. Moravec. Trenér: T. Martinec.

Mladá Boleslav: D. Furch - Pyrochta, Jánošík, Lintuniemi, A. Čech, F. Pavlík, Bernad, Havlín - Skalický, Fořt, Junttila - Lakatoš, Čajka, Moses - Rekonen, Hradec, Mazura - J. Stránský, Závora, Suchý. Trenér: Král.