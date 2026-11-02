Rozhodčí by měli být profesionálové, zuřil Priske. Letenští z Ďolíčku vezou frustraci

Fotbalista Sparty Loic Mbe Soh je zklamaný, že Letenští bezbrankovou remízou na hřišti Bohemians 1905 promarnili možnost vrátit se na druhou příčku neúplné ligové tabulky. Jeho trenér Brian Priske zase žádal víc času od rozhodčích v nastaveném čase.
Pětadvacetiletý obránce na tiskové konferenci po pražském derby uvedl, že chápe frustraci a zklamání sparťanských fanoušků, kteří na hráče po závěrečném hvizdu pískali.
Neproměnění řady šancí mu připomnělo středeční pohárovou porážku s ostravským Baníkem.
Sparta zažila černý týden. Ve středu překvapivě vypadla v osmifinále domácího poháru, dnes ztratila další dva ligové body. Její fanoušci při závěrečné děkovačce skandovali „Bojujte za Spartu“ a při odchodu do šaten hráče vypískali.
„Byla tam frustrace z výsledku, to je jasné a pochopitelné. Sami víme, že jsme Sparta, chceme a musíme vyhrát každý zápas. I my sami jsme frustrovaní a zklamaní. Jediná cesta je být spolu, zabrat a přidávat na naše konto výhry. Tak jedině se to dá zlomit, aby byli fanoušci spokojení,“ řekl Mbe Soh po zápase 13. ligového kola.
Letenští vyhráli na velké šance 5:0, xG (očekávané góly) měli 3,11, zatímco domácí pouze 0,15. Přestože „Klokani“ dohrávali od 74. minuty bez vyloučeného Petra Mirvalda, skončil zápas bez branek.
„Bylo to těžké, od první minuty jsme tlačili, ale nedokázali jsme dát gól. Několikrát nám chybělo jen málo. Jsou to detaily, nedokážeme nadějné akce prostě dokončit,“ řekl bývalý hráč Paris Saint-Germain.
Trenér Sparty byl v závěru zápasu pořádně naštvaný, že rozhodčí nenastavili více než tři minuty. A temperamentní projevy nespokojenosti vyfasoval dokonce žlutou kartu.
„Nechci se moc vyjadřovat k sudím, ale řeknu jen jedno, doufám nebo chci, aby rozhodčí byli profesionálové, jako jsme my, aby zápas stejně sledovali a analyzovali si jeho průběh a v souladu s tím nastavovali,“ poznamenal Priske.
Sparta je v lize čtvrtá o bod za Mladou Boleslaví a Olomoucí, na vedoucího obhájce titulu Slavii ztrácí již osm bodů.
„Jsem zklamaný, ztratili jsme tady dva body. Snad fanoušci viděli, že hráči tvrdě bojovali. Ale fotbal je jednoduchý, prostě jsme nevyhráli. Fotbal je o vítězství, pak je frustrace u fanoušků i v kabině,“ prohlásil dánský trenér.
Podobně to viděl i Mbe Soh. „Samozřejmě jsme na konci kola chtěli být druzí. Tohle je Sparta, chceme pro fanoušky i pro sebe každý zápas vyhrát. Derby mělo dost společného se zápasem s Baníkem, vytvořili jsme si hodně šancí. Musíme makat dál, aby se dynamika převážila na naši stranu,“ uvedl.
Mužstvo podle něj musí opět najít víru v to, že dokáže proměňovat šance. „Je to tak, momentálně se trápíme. Ale makáme na tom každý den, opravdu se snažíme pracovat na všech aspektech. Potřebujeme to zlomit. Nepřestávat a pokračovat v práci, to je jediná cesta, jak to překlopit v náš prospěch,“ dodal rodák z Kamerunu s francouzským pasem.
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