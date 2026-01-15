Přeskočit na obsah
15. 1.
Ronaldo znovu kraluje výdělkům. Konkurence zaostáva skoro o tři miliardy korun

Sport

Žebříček příjmů sportovních hvězd ukazuje obří rozdíly. Cristiano Ronaldo je stále finančně jinde než zbytek světa.

Cristiano Ronaldo
Cristiano RonaldoFoto: REUTERS
Žebříček nejlépe vydělávajících sportovců světa v loňském roce potvrzuje obrovské rozdíly v příjmech. Cristiano Ronaldo opět trhá rekordy a potvrzuje, že i po čtyřicítce dokáže stát finančně úplně mimo konkurenci.

Kombinace astronomického kontraktu v Saúdské Arábii, bonusů a globální značky CR7 z něj dělá výdělečný fenomén, kterému se ostatní hvězdy zatím jen snaží přiblížit.

Svět profesionálního sportu už dávno není jen o výkonech na hřištích, kurtech a v ringu. Je to tvrdý byznys, kde se míchají platy, prémie, reklamní smlouvy i vlastní investice.

Hned za Ronaldem se objevují jména, která by ještě před pár lety fanoušci tak vysoko nečekali – například boxer Saúl Álvarez, fotbalová ikona Lionel Messi nebo baseballová superstar Juan Soto.

30 nejvíce vydělávajících sportovců za rok 2025:

Pořadí

Jméno

Sport

Stát

Celkový příjem (mil. USD)

Celkový příjem (mld. Kč)

1.

Cristiano Ronaldo

fotbal

Portugalsko

260,0

5,980

2.

Canelo Álvarez

box

Mexiko

137,0

3,150

3.

Lionel Messi

fotbal

Argentina

130,0

2,990

4.

Juan Soto

baseball

Dominikánská rep.

129.2

2,970

5.

LeBron James

basketbal

USA

128.7

2,960

6.

Karim Benzema

fotbal

Francie

115,0

2,645

7.

Stephen Curry

basketbal

USA

105.4

2,425

8.

Shohei Ohtani

baseball

Japonsko

102.5

2,358

9.

Kevin Durant

basketbal

USA

100.8

2,318

10.

Jon Rahm

golf

Španělsko

100.7

2,316

11.

Lewis Hamilton

motorsport

Velká Británie

100,0

2,300

12.

Kylian Mbappé

fotbal

Francie

95,0

2,185

13.

Giannis Antetokounmpo

basketbal

Řecko

94.3

2,169

14.

Rory McIlroy

golf

Irsko

91.2

2,098

15.

Max Verstappen

motorsport

Nizozemsko

83,0

1,909

16.

Scottie Scheffler

golf

USA

82.9

1,907

17.

Patrick Mahomes

americký fotbal

USA

80.3

1,847

18.

Erling Haaland

fotbal

Norsko

77.9

1,792

19.

Josh Allen

americký fotbal

USA

73.2

1,684

20.

Justin Herbert

americký fotbal

USA

71.1

1,635

21.

Blake Snell

baseball

USA

66,0

1,518

21.

Terence Crawford

box

USA

66,0

1,518

23.

Bryson DeChambeau

golf

USA

62.7

1,442

24.

Anthony Edwards

basketbal

USA

62.2

1,431

25.

Naoya Inoue

box

Japonsko

62,0

1,426

26.

Joel Embiid

basketbal

Kamerun

61,0

1,403

27.

Jayson Tatum

basketbal

USA

60.4

1,389

28.

Jimmy Butler

basketbal

USA

60.3

1,387

29.

Nikola Jokič

basketbal

Srbsko

60.2

1,385

30.

Jake Paul

box

USA

60,0

1,380

30.

Neymar

fotbal

Brazílie

60,0

1,380

