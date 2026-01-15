Ronaldo znovu kraluje výdělkům. Konkurence zaostáva skoro o tři miliardy korun

Žebříček příjmů sportovních hvězd ukazuje obří rozdíly. Cristiano Ronaldo je stále finančně jinde než zbytek světa.
Žebříček nejlépe vydělávajících sportovců světa v loňském roce potvrzuje obrovské rozdíly v příjmech. Cristiano Ronaldo opět trhá rekordy a potvrzuje, že i po čtyřicítce dokáže stát finančně úplně mimo konkurenci.
Kombinace astronomického kontraktu v Saúdské Arábii, bonusů a globální značky CR7 z něj dělá výdělečný fenomén, kterému se ostatní hvězdy zatím jen snaží přiblížit.
Svět profesionálního sportu už dávno není jen o výkonech na hřištích, kurtech a v ringu. Je to tvrdý byznys, kde se míchají platy, prémie, reklamní smlouvy i vlastní investice.
Hned za Ronaldem se objevují jména, která by ještě před pár lety fanoušci tak vysoko nečekali – například boxer Saúl Álvarez, fotbalová ikona Lionel Messi nebo baseballová superstar Juan Soto.
30 nejvíce vydělávajících sportovců za rok 2025:
Pořadí
Jméno
Sport
Stát
Celkový příjem (mil. USD)
Celkový příjem (mld. Kč)
1.
Cristiano Ronaldo
fotbal
Portugalsko
260,0
5,980
2.
Canelo Álvarez
box
Mexiko
137,0
3,150
3.
Lionel Messi
fotbal
Argentina
130,0
2,990
4.
Juan Soto
baseball
Dominikánská rep.
129.2
2,970
5.
LeBron James
basketbal
USA
128.7
2,960
6.
Karim Benzema
fotbal
Francie
115,0
2,645
7.
Stephen Curry
basketbal
USA
105.4
2,425
8.
Shohei Ohtani
baseball
Japonsko
102.5
2,358
9.
Kevin Durant
basketbal
USA
100.8
2,318
10.
Jon Rahm
golf
Španělsko
100.7
2,316
11.
Lewis Hamilton
motorsport
Velká Británie
100,0
2,300
12.
Kylian Mbappé
fotbal
Francie
95,0
2,185
13.
Giannis Antetokounmpo
basketbal
Řecko
94.3
2,169
14.
Rory McIlroy
golf
Irsko
91.2
2,098
15.
Max Verstappen
motorsport
Nizozemsko
83,0
1,909
16.
Scottie Scheffler
golf
USA
82.9
1,907
17.
Patrick Mahomes
americký fotbal
USA
80.3
1,847
18.
Erling Haaland
fotbal
Norsko
77.9
1,792
19.
Josh Allen
americký fotbal
USA
73.2
1,684
20.
Justin Herbert
americký fotbal
USA
71.1
1,635
21.
Blake Snell
baseball
USA
66,0
1,518
21.
Terence Crawford
box
USA
66,0
1,518
23.
Bryson DeChambeau
golf
USA
62.7
1,442
24.
Anthony Edwards
basketbal
USA
62.2
1,431
25.
Naoya Inoue
box
Japonsko
62,0
1,426
26.
Joel Embiid
basketbal
Kamerun
61,0
1,403
27.
Jayson Tatum
basketbal
USA
60.4
1,389
28.
Jimmy Butler
basketbal
USA
60.3
1,387
29.
Nikola Jokič
basketbal
Srbsko
60.2
1,385
30.
Jake Paul
box
USA
60,0
1,380
30.
Neymar
fotbal
Brazílie
60,0
1,380
