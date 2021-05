Románek se striptérkou u konce? Hvězdný Mayweather vykázal partnerku z luxusního domu

Vyšetřovatel kauzy kolem padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo Pavel Nevtípil pozval obviněného premiéra Andreje Babiše a jeho někdejší poradkyni Janu Mayerovou, aby se seznámili se spisem. V pátek to uvedl server Seznam Zprávy. Poté, co se s ním obvinění a jejich advokáti seznámí, mohl by spis zamířit k žalobci Jaroslavu Šarochovi.

Podle serveru policista pozval Babiše na 25. května, Mayerovou pak na 24. května. Lhůta pro skončení vyšetřování byla zatím stanovena do 15. května, zřejmě tak bude muset být podle webu prodloužena. Mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová uvedla, že si právo na poskytování informací v případu vyhradilo pražské městské státní zastupitelství. Jeho mluvčí zatím na dotazy nereagoval.