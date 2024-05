Červenka stíhá Jágra: Je to výzva, ale rychle se to točí. Pravý lídr, chválí ho tým

Všechny české góly při výhře 4:1 proti Velké Británii ve skupině hokejového mistrovství světa v Praze nesly podpis Romana Červenky. Kapitán zapsal čtyři asistence a jediný bod mu schází, aby dotáhl reprezentační bilanci Jaromíra Jágra na světových šampionátech.

Jágr zažil i československou éru a na deseti MS posbíral celkově 75 bodů za 35 gólů a 40 asistencí. S tímto počinem je v historickém pořadí včetně hvězd Československa sedmý.

Červenka má po vystoupení s Brity bilanci 26 branek a 48 nahrávek. Na Jágra tedy ztrácí pouhý bod. "Je to pěkné, je to výzva. Ale v hlavě to nemám ani mít nemůžu," povídal po sobotním utkání.

"Snažíte se hrát, co nejlépe umíte, a hlavně vyhrávat zápasy," přidal. Cenil si především týmového výsledku, kterým si Češi zajistili nejhůře třetí místo v konečném pořadí skupiny.

Ve čtvrtfinále se s největší pravděpodobností vyhnou silnému Švédsku a v úterý odpoledne proti Kanadě ještě zabojují o dvě přední příčky.

Do duelu proti Britům vlétl Červenka na křídle elitní formace s Lukášem Sedlákem a Ondřejem Kašem ve velkém stylu. Hned po 16 sekundách vyrážel brankář Ben Bowns jeho nebezpečnou střelu.

O dvě minuty později našlápl osmatřicetiletý kapitán k úniku, bránící David Phillips nestíhal a Sedlák doklepl odražený puk. V páté minutě byl Červenka u zrodu akce, kterou zakončil gólově obránce Jakub Krejčík.

"Je super, když si první lajna věří a chce celý tým táhnout. Šli si za tím, hrozně se jim to povedlo. Jsou první lajna z nějakého důvodu. Červus opět skvěle zasáhl a ukázal, proč je lídrem našeho týmu," těšilo beka Radka Gudase.

"Zase dokázal, jak skvělý je to hráč a nahrávač," podotkl na Červenkovu adresu Sedlák. Ten po dalším pasu kapitána zkraje druhé třetiny zakončil trefou přečíslení dva na jednoho a s Červenkou pak ještě pro Kašeho přichystali čtvrtý gól v přesilovce.

"Červus vás dokáže najít přihrávkou přes hokejku nebo přes dvě. Pošle vám žabičku do prázdné brány. Znovu to potvrdil," usmíval se Sedlák.

První útok zažil výborný zápas, ale je otázkou, jak se složením formací zamíchá očekávaný přílet Davida Pastrňáka s Pavlem Zachou, kteří jsou sehraní z Bostonu. Červenka by k nim mohl pasovat, i proto, že si s Pastrňákem skvěle rozuměl na bronzovém MS před dvěma lety.

"Uvidíme, jak se to pak poskládá. Není to na nás, my se jen snažíme hrát nejlepší hokej, jaký umíme," konstatoval Sedlák.

Podobně mluvil o tomto tématu i Červenka: "Nepředbíhal bych, záleží to na trenérech, my do toho nezasahujeme. Ale kdo by si nechtěl zahrát s dneska jedním z nejlepších hráčů světa?"

Aktuálně prší chvála ze všech stran právě na Červenku. Dříve přitom býval hromosvodem nespokojených fanoušků po reprezentačních neúspěších.

Po MS 2018 to vypadalo na jeho konec v národním mužstvu, ale on se za čtyři roky vrátil. Na šampionátu 2022 ovládl produktivitu turnaje se 17 body (5+12) a výrazně přispěl k zisku medaile po deseti letech.

Nyní v Praze se dvěma góly a šesti nahrávkami znovu vévodí českým statistikám a v bodování turnaje se drží v nejlepší desítce.

Aby zapsal v reprezentačním utkání čtyři body? Povedlo se mu to poprvé od památného utkání o bronz s Rusy na MS 2011, v němž Češi zvítězili 7:4 a Červenka zazářil hattrickem plus asistencí.

"Náklonnost fanoušků je příjemná, člověk si toho váží. Ale všichni víme, jak rychle se to točí. Byl jsem v různých situacích a v žádné z nich se z toho nesmíte po**at. Teď zůstávám nohama na zemi," řekl Červenka.

Ví, že reprezentace po dvou dnech volna vstoupí do klíčové fáze domácího turnaje. Osobní statistiky půjdou definitivně stranou.