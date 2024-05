Bičík: Rivalitu Sparty a Slavie ukázalo i poslední kolo. Zlín nemusí spadnout sám

"Sestupuje Zlín, po devíti letech. Pomalu to k jeho pádu už spělo. Můžeme probírat, jestli byl skutečně nejhorší, ale skončil poslední, tak byl," říká bývalý ligový brankář David Bičík v komentáři pro Aktuálně.cz po skončení fotbalové ligy.

O titulu bylo rozhodnuto, ale rivalita mezi Spartou a Slavií se v posledním kole přelila do snahy nasadit spoluhráči korunu krále střelců.

Plzeňský Pavel Šulc, který vedl, nastoupit pro trest nemohl, bylo proto otevřené, komu se to povede. Nakonec se raduje slávista Václav Jurečka, vstřelil dva góly a titul obhájil.

Sparťanský Jan Kuchta neproměnil penaltu, to byl zásadní okamžiky. Kdyby se prosadil, narostla by mu sebedůvěra, možná by pravděpodobně přidal i další góly.

Bylo dobře, že mu ji kapitán Láďa Krejčí, který si je při nich jistý, přenechal. Na Kuchtovi se mohlo projevit, že je nekope. Jestli si je cvičil tréninku, je to něco docela jiného než před vyprodanými ochozy. Neměl potřebnou praxi a to bylo nejspíš znát.

Nakonec až na šesté příčce skončilo Slovácko, evropské soutěže se ho příští ročník týkat nebudou. Trenér Martin Svědík už v průběhu jarní sezony, která se mužstvu moc nepovedla, prohlásil, že poničili všechno, co za několik let vybudovali.

Ono se skutečně rychle zapomene, jak před dvěma lety porazili ve finále poháru Spartu, že se ukázali v Evropě. Hodně se hledí na poslední výsledky a ty nejsou moc vábné. A porážka 0:6 v Ostravě je skutečně krutá.

Na druhé straně ostravskému trenéru Pavlu Hapalovi takový výsledek přeju, konečně se mu doma podařilo přehrát soupeře tak výrazně. A Baník bude český fotbal zastupovat na mezinárodní scéně, což je dobře.

Prostřední skupinu nakonec ovládl Hradec Králové. Nebyl to úplně můj favorit, ale zaslouží si to. Předchozí trenéři Miroslav Koubek a Venca Kotal spoléhali víc na defenzívu a propracovanou taktiku, s Davidem Horejšem a jeho asistenty Adrianem Rolkem a Lukášem Váchou, tedy mladými kluky, přišel větší důraz na ofenzivu. A teď přišla odměna.

A Hradec se dokonce může pokusit dojít až do Evropy, čeká ho souboj s Mladou Boleslaví. Vypadá to, že kvalita je na straně středočeského týmu, ovšem poslední výsledky - 0:5 doma se Spartou a 0:4 na Slavii - moc povzbudivé nejsou. Věřím ovšem, že trenér David Holoubek dá hráče psychiky zase do kupy.

Sestupuje Zlín, po devíti letech. Pomalu to k jeho pádu už spělo. Můžeme probírat, jestli byl skutečně nejhorší, ale skončil poslední, tak byl.

Někdo si může položit otázku, jak může spadnout tým s takovým skvělým brankářem, jako je Standa Dostál, proti němuž jsem ještě chytal. Ale nemůže zvládnout všechno. Chytat jako ďábel a ještě střílet góly. Věřím, že se Zlín rychle vrátí, ale nebude to mít lehké.

Do baráže spadly Karviná a České Budějovice. Zatím se nestalo, aby v ní uspěli druholigoví zástupci, jenže co nebylo, může se stát.

Zkušenosti a kvalita stojí víc na straně prvoligistů, ovšem proti nim stojí Vyškov a Táborsko s nesmírnou touhou projít mezi elitu. Ve fotbale se může přihodit cokoli.