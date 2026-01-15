Řítí se do průšvihu, pomůže jen totální přestavba. Experti o pádu extraligového klubu

Fanoušci vyhlásili bojkot, kouzla trenéra Miloslava Hořavy nestačí a Mladá Boleslav se místo na předkolo dívá na Litvínov. Jak neskládat hokejové mužstvo? Jako to dělají u Bruslařů. A proč naopak Sparta dává smysl? I o tom je nejnovější epizoda podcastu Bago.
Co se nestihne před olympijskou přestávkou, těžko se bude dohánět po ní. Leden je měsícem extraligové pravdy a všichni zúčastnění to vědí. Našlapané pořadí už ale má dva odpadlíky. Mladá Boleslav a Litvínov si podle všeho zahrají o baráž.
„V Boleslavi už se koukají jenom pod sebe a doufají každé kolo, že Litvínov prohraje,“ vidí bývalý brankář Roman Málek. „Mají v hlavách, že se řítí do průšvihu a chtějí se jen zachránit. Budou s tím mít velkou honičku,“ souhlasí Zdeněk Blatný, mistr světa do dvaceti let z roku 2001.
Moderátorka Tereza Kubíčková se logicky ptá, kde nastal u čtvrtfinalisty minulého ročníku takový propad? Ostatně není sama. K bojkotu přistoupili i nejvěrnější fanoušci, kteří vyklidili místa na stání a rezignovali na podporu svých oblíbenců.
„Je to špatně složené a pomůže jen totální přestavba,“ je přesvědčený Blatný. „Přišel trenér Hořava, nějaký prvotní impulz to přineslo, ale… nejde s tím nic dělat, když na to není mančaft. A v Boleslavi na to ten mančaft není.“
K bídným výkonům opor se přidávají i zranění a z posledních čtrnácti zápasů je deset prohraných. „Na chvíli to pozvedl Kuba Klepiš, ale těžko se může extraligový mančaft spoléhat na hráče po čtyřicítce. Při vší úctě ke Kubovi, který je výborný,“ dodá Málek.
Extraligový, to platí teď. Bude i nadále? Může se průšvih prohloubit? Pádem o patro níže? „Ne. Nevěřím tomu, že při současném nastavení je to možné. Extraligový mančaft to musí v baráži udržet chtě nechtě,“ soudí Blatný.
„Nůžky jsou hodně rozevřené, kvalita nejde porovnávat,“ soudí i Málek a tím začíná exkurze do první ligy. Proč do ní chodí cizinci? Proč nedostanou šanci mladí čeští gólmani? A jaký brankář by mohl dostat příležitost v extralize? To vše jsou zodpovězené otázky Terezy Kubíčkové.
A ptá se znovu i na extraligu. Na příchod Ronalda Knota do Sparty. Nebude vadit, že je spojený s konkurenční Slavií? „Je to pryč,“ jsou přesvědčení oba bývalí hokejisté. „Pražská rivalita byla krásná, když měly oba kluby peníze. Teď už je všechno jinak,“ má jasno Málek.
Následně popíše, kde může být Knotův přínos. A Zdeněk Blatný zase popíše, proč dává tenhle podpis smysl i do budoucna. „Nemá to nic společného s tím, že je teď Sparta v tabulce dole,“ je přesvědčený.
Ostatně, nejlepší ligové sezony odehrál Knot v Liberci. Pod jakým trenérem? Pod Patrikem Augustou. A kdo převezme Spartu? To už je otázka nahlas nezodpovězená, přesto s jednoznačnou odpovědí.
