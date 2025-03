Fotbalová celebrita "hrobařem tenisu". Piqué dál dráždí, varoval před ním i Federer

Málokdo dokázal spojit rozervaný tenisový svět do jednolitého šiku tak, jako Gerard Piqué. Nikoli však v dobrém. Bývalá fotbalová hvězda je v posledních letech vrchním nepřítelem tenisové komunity. "Muž, který zabil Davis Cup" se negativní nálepky zřejmě jen tak nezbaví, naopak pod ní svými čerstvými revolučními návrhy rozmazává další vrstvu lepidla.

Gerard Piqué je bezesporu jedním z nejslavnějších fotbalistů minulé dekády. Mistr světa, Evropy, čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů.

Ale také investor, který v posledních letech výrazným způsobem zasahuje do dění ve světovém tenisu.

Někdejší defenzivní pilíř zlaté generace Španělska i FC Barcelony se na tenisovém poli začal angažovat před sedmi lety. Mezinárodní tenisová federace ITF tehdy neodolala cinkání Piquého měšce a jeho investiční skupinu Kosmos najala na proměnu stagnujícího, avšak stále velmi prestižního a 118 let dlouhou tradici představujícího Davisova poháru.

Piqué přišel s myšlenkou jakéhosi tenisového mistrovství světa, jehož závěrečný turnaj bude probíhat na jednom místě v jednom týdnu. Dostal smlouvu na neskutečných 25 let a zavázal se za tu dobu do týmové soutěže napumpovat tři miliardy dolarů.

Za převratné změny byl okamžitě tvrdě kritizován a v první fázi naštval i mocného Rogera Federera, přišel totiž s návrhem zářijového termínu, v němž si švýcarská ikona piplá svůj srdeční projekt: Laver Cup.

"Je divné, že přijde fotbalista do tenisového byznysu a začne s ním výrazně hýbat. Měli bychom být opatrní," prohlásil tehdy evidentně rozladěný Federer.

Piquého překřtili na "muže, který zabil Davis Cup" nebo také "hrobaře tenisových tradic".

A i když se Španěl během úvodních ročníků mocně snažil svéráznými PR fabulacemi přesvědčit svět, že je akce úspěšná, výdělečná a oblíbená, pravda byla zcela jinde.

Jedním ze symbolů nevydařeného experimentu se stala hádka Piquého s jiným slavným Švýcarem Stanem Wawrinkou. Ten v září 2023 na startu finálového turnaje zdokumentoval nulovou atmosféru zaviněnou systémem, v němž většina týmů nemůže nastoupit před vlastními fanoušky.

Trojnásobný grandslamový vítěz natočil prázdné tribuny manchesterské arény a tristní tichou kulisu duelu mezi Francií a Švýcarskem, jenž by v případě konání v jedné ze zainteresovaných zemí bezesporu nabídl frenetickou atmosféru.

"Moc díky, Gerarde Piqué a ITF," okomentoval depresivní záběry Wawrinka a Španěla označil. Reakce přišla prakticky okamžitě.

"Tohle je loňská návštěvnost ve skupinové fázi. Můžeš si to porovnat sám. A my už to neorganizujeme, zeptej se ITF," napsal byznysmen a zveřejnil číslo 113 268 diváků během finálového týdne 2022.

Na to Wawrinka reagoval posměšně: "Po špatném dni na kurtu jsem se teď alespoň zasmál. Bylo by úžasné pochopit, proč po takovém sukcesu skončila po pěti letech smlouva uzavřená na pětadvacet let."

Ano, ITF už v lednu roku 2023 smlouvu s Kosmosem překvapivě vypověděla.

Případ od té doby korzuje po soudech, Piquého společnost chce po tenisové federaci odškodné ve výši 50 milionů dolarů.

V tenisovém světě fotbalistovi od té doby nemohou přijít na jméno a tak mnohé překvapilo, když se v minulém týdnu Piqué pustil do dalších návrhů potenciální tenisové revoluce.

"Proč můžou v tenisu podávat dvakrát? Je to dalších třicet sekund, kdy hráč bouchá míčkem o zem. Lidi tohle nechtějí vidět," prohlásil osmatřicetiletý podnikatel.

"Proč se hraje na shodu a výhodu? Pořád dokola třeba pět minut? Prostě zaveďte zlatý míč, který rozhodne o gamu," pokračoval.

Podle jeho názoru se tenis musí vyvíjet tak, aby zaujal mladší generaci.

"Tenis se musí adaptovat současnému tempu, aby přilákal mladé, kteří se raději dívají na jiné věci, třeba na HBO nebo Netflix," dodal Piqué.

Znovu na sebe strhnul negativní pozornost některých tenisových legend. Nejhlasitější byl tentokrát Boris Becker. "Při vší úctě, bývalý velmi dobrý fotbalista by neměl diskutovat o budoucnosti tenisu," napsal někdejší německý šampion na sítě.