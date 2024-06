Reprezentace odjela do Německa bez Krejčího. Hvězda Sparty dotahuje svůj přestup

Česká fotbalová reprezentace odcestovala do dějiště mistrovství Evropy do Německa bez obránce Ladislava Krejčího, který dostal povolení dořešit případný přestup z pražské Sparty. Podle médií má namířeno do španělské Girony.

Pětadvacetiletý zadák se k národnímu týmu znovu připojí ještě dnes už přímo v Norderstedtu poblíž Hamburku, kde bude mít mužstvo během turnaje základnu. Reprezentace o tom informovala na webu FAČR. O Krejčího, jenž na jaře coby kapitán dovedl Spartu k obhajobě titulu a po vítězství v domácím poháru také k double, byl v zahraničí zájem už delší dobu. Podle španělských médií z několika uchazečů uspěla Girona, která si díky třetímu místu v uplynulé sezoně španělské nejvyšší soutěže zajistila účast v Lize mistrů. Krejčí se vrátí k reprezentaci dnes večer a na Euru nepřijde o žádný trénink. Národní tým se dopoledne znovu sešel po dvou dnech volna a zamířil do dějiště turnaje, do nějž vstoupí 18. června zápasem proti Portugalsku. Ve výpravě už byl i dodatečně povolaný záložník Petr Ševčík, který nahradil zraněného Michala Sadílka. Ten v sobotu si při jízdě na tříkolce v závěru soustředění v Rakousku přivodil tržnou ránu v oblasti bérce a o šampionát na poslední chvíli přišel. Český tým se bude během Eura připravovat v Norderstedtu na severním okraji Hamburku. Před zápasem s Portugalskem odcestuje do Lipska, kde rozehraje skupinu. K dalším dvěma duelům základní části s Gruzií a Tureckem nastoupí v Hamburku.