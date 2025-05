Reprezentace hlásí dalších pět světových šampionů. Na MS pojedou Červenka i Sedlák

K hokejové reprezentaci se v přípravě před mistrovstvím světa z extraligových finalistů připojí útočníci Roman Červenka, Lukáš Sedlák, Jáchym Kondelík a obránce Libor Hájek z Pardubic a útočník Jakub Flek z mistrovské Komety. Pětice loňských světových šampionů by zároveň měla mít prakticky jistou nominaci na nadcházející vrchol sezony v Herningu a Stockholmu.

Z kádru byl vyřazený obránce Jiří Ticháček. Novinářům to po dnešní výhře nad Finskem na Českých hrách v Brně řekl trenér Radim Rulík.

"Mluvil jsem s nimi hned druhý den po posledním finále a zapojení budeme řešit individuálně. Každý je v jiné zdravotní situaci, je tam velká únava. Navíc to nejsou hráči, které potřebujeme zkoušet, pojedou s námi na mistrovství světa," řekl Rulík. Následně vedení reprezentace zveřejnilo, že tým opouští obránce Ticháček."Program (finalistům) uděláme tak, abychom je připravili a pomohli jim, aby se co nejlíp připravili na první zápas na šampionátu," doplnil reprezentační kouč.

Už na dvanáctém mistrovství světa by se měl představit kapitán loňského zlatého týmu a dvojnásobný šampion Červenka. "Od Romana jsem od první chvíle cítil, že má obrovskou chuť a jsem za to velmi rád. Potřebujeme zkušenost, on je neskutečný profík. Dokázal to v sezoně," řekl Rulík na adresu devětatřicetiletého útočníka.

Rulík zároveň přiznal, že měl trochu strach o Červenkův zdravotní stav. "Jsem strašně rád, že nemá zdravotní komplikace, protože když jsme ho chtěli vzít v prosinci na turnaj do Švýcarska, vyřadilo ho menší zranění. Takže jsem trošku trnul, jak na tom je, protože se během play off nic nezveřejňuje, člověk se nic nedozví. Nechtěl jsem vyzvídat. Takže jsem si počkal, až to skončí. A jsem strašně rád, že nejenom on, ale i další oslovení hráči se připojí," řekl reprezentační kouč.

Stejně jako je již nyní jisté, že pětice dnes nominovaných hráčů pojede na MS, mají jistotu i současní brankáři Karel Vejmelka, Daniel Vladař a Josef Kořenář. Pozvánky se nedočkal fantom extraligového play off Michal Postava z Brna, tým nedoplní ani Jakub Dobeš z Montrealu.

"V první chvíli jsme o tom neuvažovali, netušili jsme, že mu takhle vyjde play off. Ale v tuhle chvíli máme pozici brankářskou tak silnou, že máme z čeho vybírat. Teď jsme se rozhodli pro gólmany z NHL a s mezinárodní zkušeností," uvedl Rulík s tím, že Postava se jistě brzy reprezentační pozvánky dočká. "Myslím si, že to má jednoznačně před sebou. Pokud bude pokračovat v takových výkonech, tak mu národní tým neuteče, o tom jsem přesvědčený," řekl.

MS začne příští týden v pátek, kdy se Češi v Herningu utkají v repríze loňského finále se Švédskem. Do Dánska národní tým odletí v úterý, nominaci na turnaj Rulík oznámí v neděli večer.

Aktuální složení týmu pro České hry:

Brankáři: Josef Kořenář (Sparta Praha), Daniel Vladař (Calgary/NHL), Karel Vejmelka (Utah/NHL),

obránci: Michal Kempný, Jakub Krejčík (oba Sparta Praha), Jan Košťálek (Vítkovice), Tomáš Kundrátek (Třinec), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav), Libor Hájek (Pardubice), Daniel Gazda (Ilves Tampere/Fin.), Filip Hronek (Vancouver/NHL), Radek Kučeřík (Ässät Pori/Fin.), David Špaček (Iowa/AHL),

útočníci: Filip Chlapík, Pavel Kousal, Michael Špaček (všichni Sparta Praha), Roman Červenka, Lukáš Sedlák, Jáchym Kondelík (všichni Pardubice), Ondřej Beránek, Jiří Černoch (oba Karlovy Vary), Matěj Stránský, Filip Zadina (oba Davos/Švýc.), Ondřej Kovařčík (Třinec), Kevin Klíma (Hradec Králové), Jakub Flek (Brno), Petr Kodýtek (IFK Helsinky/Fin.), Michal Kovařčík (Oulu/Fin.), Radan Lenc (HV 71/Švéd.), Kristian Reichel (Mannheim/Něm.), Daniel Voženílek (Zug/Švýc.), Jakub Lauko (Boston/NHL), Adam Klapka (Calgary/NHL).