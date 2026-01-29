Přeskočit na obsah
Sport

Remíza na Slavii je nezabrzdila, v Lize mistrů si užili radost ze senzačního postupu

ČTK

Trenér fotbalistů Bodö/Glimt Kjetil Knutsen označil středeční výhru na hřišti Atlétika Madrid 2:1 a postup do úvodního kola vyřazovací části Ligy mistrů za ohromný pocit.

Euforie hráčů Bodo/Glimt
Euforie hráčů Bodo/GlimtFoto: REUTERS
Na svůj tým je neuvěřitelně pyšný. Citoval ho web UEFA. Čtyřnásobný norský šampion se v další fázi utká buď s historicky nejúspěšnějším klubem soutěže Realem Madrid, nebo loňským finalistou Interem Milán.

Bodö/Glimt v úvodních šesti kolech ligové fáze Ligy mistrů nezvítězilo a uhrálo tři remízy, v září hrálo v Edenu na stadionu pražské Slavie 2:2.

Šance na proniknutí mezi 24 nejlepších celků se mu povážlivě ztenčila, pak však nečekaně doma porazilo Manchester City 3:1 a v závěrečném 8. kole zaskočilo dalšího favorita Atlético.

"Pocit je ohromný. Jsem neuvěřitelně pyšný. Nebudu to s ničím porovnávat, děláme to, co děláme. Měli bychom na to být pořádně hrdí. Úspěchy hovoří za vše," prohlásil sedmapadesátiletý Knutsen, jenž loni dovedl Bodö/Glimt až do semifinále Evropské ligy, kde nestačilo na pozdějšího vítěze Tottenham.

Jeho svěřenci ve španělské metropoli prohrávali, následně ale předvedli obrat.

"Měli jsme plán, každý v něj věřil. Nikdy jsem v zápase neřval tak hlasitě. Tým je naprosto neuvěřitelný. Úžasný zážitek," uvedl Knutsen.

Atlético outsidera nepodcenilo. "Věděli jsme, že čelíme soupeři, který je velmi těžký a dobrý v přechodové fázi. Měli jsme hodně šancí, bohužel jsme je neproměnili. Musíte být ráznější," řekl záložník Koke.

Czech Foreign Minister Petr Macinka speaks during a press conference in Prague

ŽIVĚMacinka poprvé zastupuje Česko na jednání ministrů zahraničí EU

Českou republiku bude ve čtvrtek na jednání unijních ministrů zahraničí v Bruselu poprvé od svého nástupu do funkce zastupovat ministr Petr Macinka. Ministři budou jednat o ruské agresi proti Ukrajině a o situaci na Blízkém východě, zejména v Íránu. Očekává se přijetí dalších sankcí vůči íránským představitelům.

