Rekordman Emery vyhrál popáté Evropskou ligu. Aston Villa má trofej po 30 letech

Fotbalisté Aston Villy poprvé ovládli Evropskou ligu. Ve finále na stadionu Besiktase v Istanbulu porazili Freiburg 3:0. Anglický celek poslali do dvoubrankového vedení na konci prvního poločasu Youri Tielemans s Emilianem Buendíou. Po změně stran přidal pojistku Morgan Rogers.
Španělský trenér Unai Emery ve svém šestém finále Evropské ligy popáté triumfoval a vylepšil vlastní rekord soutěže. V minulosti slavil třikrát se Sevillou a jednou s Villarrealem. Aston Villa čekala na cennou trofej 30 let od vítězství v anglickém Ligovém poháru. Na evropské scéně dosud uspěla pouze v sezoně 1981/82 v Poháru mistrů evropských zemí.
Evropská liga má podruhé za sebou anglického vítěze, loni soutěž ovládl Tottenham. Freiburg, který se v ligové fázi utkal i s Plzní (0:0), na premiérovou velkou trofej nedosáhl.
V úvodu utkání měla obě mužstva po jedné gólové příležitosti. Rogersovu křižnou střelu vyrazil brankář Freiburgu Atubolu, na druhé straně o půl metru minul Höfler.
Ve 41. minutě rozehrála Aston Villa signál z rohového kopu, na jehož konci si Tielemans naběhl na Rogersův centr a trefil volej přesně k tyči. Belgický střední záložník vstřelil za klub teprve druhý soutěžní gól v sezoně. V nastavení Buendía zvýšil neméně vydařeným technickým obstřelem z hranice vápna.
Snahu Freiburgu o zdramatizování duelu utnul v 58. minutě Rogers, jenž si na přední tyči našel Buendíovu střílenou nabídku a špičkou kopačky usměrnil míč do sítě. Sedmý tým uplynulé sezony německé ligy ve druhém poločase zahrozil pouze v 73. minutě, brankář Martínez si s Rosenfelderovou dorážkou poradil.
Celek z Birminghamu si výhrou v Evropské lize zajistil místo v dalším ročníku Ligy mistrů, které si ale vybojoval už v Premier League, v níž skončí nejhůře pátý.
Finále fotbalové Evropské ligy v Istanbulu:
Freiburg - Aston Villa 0:3 (0:2)
Branky: 41. Tielemans, 45.+3 Buendía, 58. Rogers. Rozhodčí: Letexier - Mugnier, Rahmouni - Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: Treu - Buendía, Cash, McGinn.
Freiburg: Atubolu - Kübler (73. Makengo), Ginter, Lienhart (61. Rosenfelder), Treu - Eggestein, Höfler (61. Höler) - Beste (86. Günter), Manzambi, Grifo (73. Scherhant) - Matanovič. Trenér: Schuster.
Aston Villa: Martínez - Cash, Konsa, Torres (88. Mings), Digne (81. Maatsen) - Lindelöf (66. Onana), Tielemans (88. Luiz) - McGinn, Rogers, Buendía (81. Sancho) - Watkins. Trenér: Emery.
