Tandemová kola nad Vltavou prověří rovnováhu i fantazii

Do Prahy míří akce, při které se jezdí po úzké dráze nad vodou. Účastníci si navrhnou vlastní stroj a do závodu investují nejen technické schopnosti, ale i nápaditost.

V sobotu 21. června se Vltava v centru Prahy promění v netradiční závodní trať. V rámci akce Red Bull Kolo Molo budou dvoučlenné týmy na vlastnoručně postavených tandemových kolech zdolávat úzkou lávku nataženou nad hladinou. Cílem je dojet až na konec, zazvonit na zvonek a ideálně neskončit ve vodě.

Nejde však jen o rychlost - porota bude hodnotit i vzhled kola a celkovou show. Účastníci mohou zapojit kostýmy, choreografii nebo cokoliv dalšího, co jejich jízdu odliší. Mezi porotci bude i olympijský kajakář Vavřinec Hradilek. Podle něj rozhodne hlavně kreativita a to, jak dokážou závodníci pobavit publikum.

Do příprav se zapojili i známí bikeři Tomáš Slavík a Michal Maroši. Oba upozorňují, že tandemové kolo není úplně snadné ovládnout a klíčem bude dobrá souhra jezdců.

"K úspěchu na Red Bull Colo Molo bude určitě pobavit sebe a tím pádem pobavit diváky, porotu a samozřejmě dojet od startu do cíle. Za mě docela funguje to, když to ze začátku vypadá, že ta posádka nemůže projet, ale nakonec to samozřejmě projedou," uvedl světový šampion ve vodním slalomu Vavřinec Hradilek.

"Vítězný tým musí mít našlapanou energii, kterou nám předá všem, co se na to budeme dívat. Myslím, že jednoznačně smysl pro humor, kreativitu a soutěživost," dodal jeden z porotců.

Registrovat se mohou dvoučlenné týmy starší 18 let do 27. dubna. Součástí přihlášky je i návrh kola, podle kterého porota vybere zhruba čtyřicet účastníků závodu.