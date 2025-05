Půjčku pro Peltu bych nepřipustil, nechápe Blažek. Politickou minulost bere jako plus

Vede třetiligový Motorlet, do nejvyšších pater českého fotbalu by prolétl jako relativně svěží vítr. To ale neznamená, že by se Rudolf Blažek v zákulisí mezi nejmocnějšími nevyznal či ztrácel. Dlouhá léta působil na pražském magistrátu, jeho jméno je spojeno s někdejšími špičkami ODS. Nyní se postaví Petru Fouskovi a Davidu Trundovi na volební valné hromadě FAČR v boji o post předsedy.

Podle sázkových kanceláří máte s Petrem Fouskem zcela vyrovnané šance na úspěch. Podobné predikce jdou i zevnitř fotbalového hnutí. Vy se cítíte jako favorit?

Řeknu vám to jinak. Ke kandidatuře jsem se rozhodl na konci loňského léta, protože opravdu nemám pocit, že by výkonnostní, amatérský fotbal a mládež byly v rámci FAČR na prvním místě. Nejenže to tak nevypadá, ale ono tomu ve skutečnosti ani není. A to byl ten důvod, proč do toho jdu.

Vy jste ovšem ve výkonném výboru Pražského fotbalového svazu, jenž už dlouhá léta vede Dušan Svoboda. Ten je nejen blízkým kolegou majitele Sparty Daniela Křetínského, ale také byl ještě loni hlavou profesionálního fotbalu. Myslíte, že by se vám podařilo udržet ambice Ligové fotbalové asociace (LFA), aby neměla až příliš velký vliv ve FAČR?

Věřím, že ano. LFA má svou vlastní strukturu a je efektivní, to je potřeba si přiznat. Ligový fotbal nás dneska posouvá dál, určitě to není FAČR a reprezentace. Stačí se podívat na to, jak se plní stadiony prvoligových klubů. Já mám vůči LFA absolutní respekt. Na druhou stranu - styčné body jsou rozhodčí, respektive komise rozhodčích, komise pro stadiony a samozřejmě reprezentace. Jinak by se měla FAČR věnovat amatérskému a mládežnickému výkonnostního fotbalu.

Ale i ty styčné body, jak jste je zmiňoval, jsou velmi důležité.

Samozřejmě. A není možné, aby LFA ovládala nebo řídila komisi rozhodčích. Já rozhodně nejsem ten, který by měl podlehnout tlaku LFA, a také k tomu nemám jakýkoliv důvod. Nikomu jsem nic neslíbil a do voleb jdu s tím, že nechci, aby se fotbalová asociace dostala do područí LFA. K tomu je potřeba dodat, že když bude ve výkonném výboru většina členů za ligovou asociaci či spojených s profesionálními kluby, je to riziko. Ale s tím neudělá nic jakýkoli předseda.

Sparta je velmi silný hráč, ale vy se nijak netajíte s tím, že fandíte Slavii. Jak to jde vůbec dohromady?

Je to tak, historicky fandím Slavii a mých pět synů jsou všichni sparťané, což je paradox naší rodiny. Nicméně si nemyslím, že je podstatné, komu fandí předseda FAČR, důležité je, aby stranil fotbalu.

Vraťme se k vaší aktuální pozici. Cítíte po setkání s kluby, okresy a kraji podporu?

Říká se, že co se týká předvolebních slibů, má valná hromada šest set šest hlasů, protože všichni delegáti slíbí hlas každému kandidátovi, který je navštíví (úsměv). Každopádně při setkáních jak na okresech, krajích, tak i při jednáních s kluby slýchávám, že se jim moje vize líbí, přijdou jim zajímavé. V řadě případů také nejsou spokojeni se současným vedením FAČR. Takže skutečně nevím, jestli jsem favorit, ale cítím, že mám šanci se stát předsedou.

Jste připravený i na porážku?

Jsem sportovec. Fotbal není šermířský duel bez pravidel, kde by měl na konci skončit jeden v krvi a druhý s rukama nad hlavou.

O vítězství budete pravděpodobně bojovat hlavně v Čechách. Vypadá to, že Morava, která má 75 delegátů z celkem 202, bude stejně jako při minulé volbě preferovat dvojici Petr Fousek, Jiří Šidliák. Ovlivnilo to nějak vaši předvolební strategii?

Objíždět moravské delegáty je samozřejmě z logistických důvodů složitější, ale byl jsem ve všech krajích a ještě mě nějaké schůzky čekají. Musíme si uvědomit, že fotbal je jen jeden. Není ligový, výkonnostní, amatérský. Není český, není moravský. Je jen jeden. Problémy třetiligových nebo divizních klubů jsou na Moravě úplně stejné jako v Čechách.

Máte už představu o klíčových spolupracovnících, pokud byste skutečně vyhrál? Ptám se proto, že obsazení postů jako sportovně-technický ředitel, šéf marketingové agentury STES nebo generální sekretář asociace v uplynulých čtyřech letech provázely velké problémy.

Začnu od STESu. Ten má být výkonným prvkem, má generovat finanční prostředky, starat se o reprezentaci, být schopen zabezpečit komerční partnery, být vidět, podporovat aktivity fotbalové asociace. Nic z toho se z hlediska mediálního a marketingového vůbec neděje. To, že se v agentuře za tu dobu vystřídali už tři ředitelé, svědčí o tom, že tam něco nefunguje. Za prvé je to důsledek jednoznačně špatně nastaveného modelu řízení firmy. Není možné, aby v představenstvu seděl předseda a dva místopředsedové (Petr Fousek, Jiří Šidliák a Jan Richter - pozn. aut.). STES musí mít zcela jinou strukturu než FAČR a v čele musí stát odborník na tuto oblast. Markeťák, úspěšný profesionál. Stejně je potřeba pokusit se zapojit osobnosti z fotbalu, protože co si budeme povídat, když chcete komerční partnery nebo potencionální sponzory nějak oslovit, musí na setkání dorazit silné jméno.

Vzít si příklad z profesionálního fotbalu?

Přesně tak (důrazně). Bylo by fajn oslovit největší kluby, které jsou úspěšné, a je mi úplně jedno, kdo mě bude volit, nebo nebude. Oni tomu rozumí, mají výsledky. Víte, kolik tvoří příjmy z merchandisingu v případě FAČR? Milion korun ročně. To je strašně málo.

Co další klíčové pozice?

V případě sportovně-technického úseku je situace velmi podobná. Dlouho nebyla pozice obsazená, pak přišel Zdeněk Psotka, po něm Erich Brabec… Já bych uvítal, kdyby tuto funkci zastávala skutečná persona, která bude v rámci sportovního fotbalu respektována všemi segmenty jak z amatérského, tak profesionálního fotbalu. Rozhodně ale nechci tvrdit, že bych v případě vítězství všechny hned vyměnil. Což je případ nejenom Ericha, ale také generálního sekretáře Martina Procházky, který svoji práci dělá z mého pohledu rozumně.

Co byste v případě zvolení udělal jako první?

Okamžitě bych si s těmi lidmi sedl. Otázka fungování a efektivity je v rámci fotbalové asociace obrovské téma. Jsou úseky, které nejsou zaplněné dostatečně, například na úsek rozhodčích je jeden člověk málo. Samozřejmě, v první řadě jde vždy o poměr ceny a výkonu, jestli na to máme, nebo nemáme. Ale když se podíváte do oblasti IT, kde jste na padesáti milionech, myslím si, že tam by se dalo ušetřit a alokovat peníze, aniž bychom získávali další finanční zdroje.

Při zahájení své kandidatury jste zmiňoval dva klíčové pojmy: otevřenost a transparentnost. Můžete být konkrétnější?

Nesmí se stávat případy, že skončí realizační tým trenéra Šilhavého u reprezentace a později se zjistí, že proklamované odchodné bylo téměř poloviční proti tomu, co bylo vyplaceno v reálu. A nikdo se vám k tomu už potom nevyjádří. Další věc? Smlouva s agenturou Sport Invest, která se týkala natáčení zápasů výkonnostního fotbalu. Opakovaně jsem se ptal předsedy FAČR, proč se s tím nic nedělo. Bez odpovědi. Pak jsem se dozvěděl, že byla smlouva vypovězena a uzavřena nová. Nemusíme vydávat tiskové zprávy vždy, když podepíšeme smlouvu za padesát tisíc, ale na přímý dotaz musí existovat jasná odpověď. To jsou věci, které nyní nefungují, a speciálně tohle mě štve. Vždyť v asociaci jsou veřejné prostředky, jsou to peníze nás všech.

Myslíte, že ve fotbalovém hnutí stále vládne klientelismus?

Proč nechtějí firmy dávat do fotbalu peníze? Když se potenciální partneři zeptají, jak FAČR hospodaří a funguje, vše je zahaleno do mlžného oparu. Proč by také měli dávat peníze do něčeho, když ani nevědí, za co jsou prostředky utráceny. Jsou to spojené nádoby.

A když ve fotbalových strukturách stále figurují osoby jako bývalý předseda Miroslav Pelta? Majitel Jablonce získal v březnových volbách do vedení libereckého Krajského fotbalového svazu 38 ze 40 možných hlasů. A právě on vás také údajně podporuje.

Miroslav Pelta je strašně, strašně kontroverzní jméno. Viz poslední kauza, kdy se snažil půjčit si od vedení FAČR více než šest milionů. Kdybych byl já v čele asociace, nic takového bych v životě nepřipustil. Paradoxní je to, že když jezdíte po republice a ptáte se lidí, řeknou vám, že asociace fungovala nejlépe právě za Pelty.

Dlouhá léta jste působil na pražském magistrátu, kratší dobu jste byl i náměstkem Alexandra Vondry na ministerstvu obrany. Byť jste v posledních letech šéfem třetiligového Motorletu, do voleb vstupujete s nálepkou zkušeného politika. Je to pro vás výhoda, nebo naopak handicap?

Politika mě naučila schopnostem vyjednávat. Jestli si někdo myslí, že všechno jde hladce - nejde. Důležité je to, abyste se dostal k vytyčenému cíli, a k tomu je velmi často potřeba umění kompromisu. Že ho ovládám, cítím jako své obrovské plus. Posledních třináct let navíc působím jako šéf Motorletu, vím, jaké to je obrazně řečeno prodřít si boty a mačkat čepici, když chodíte žádat o dotace. Mojí výhodou je, že mám zkušenost i ze druhé strany. Seděl jsem tam, kde se rozhodovalo. Vím, jak se ty projekty a programy musí odpracovat, jakým způsobem se musí vyargumentovat.

A negativní reakce? Byl jste mimo jiné náměstkem primátora Pavla Béma, na starosti jste měl rozjezd projektu Opencard.

Občas se mě na to někdo zeptá, ale velmi zřídkakdy. S fotbalem to nesouvisí a já posledních třináct let nedělám nic jiného, než sháním peníze pro Motorlet a starám se o něj. V politice už dávno nejsem. Hodnoťte mě prosím podle toho, jak dělám fotbal, a ne na základě toho, co bylo před patnácti lety. Svědomí mám čisté, nikdy jsem nebyl vyšetřovaný policií, natož obžalovaný či odsouzený. Ale pochopitelně, když si bude někdo chtít tuto hůl na mě vzít, tak si ji prostě vezme. Víc k tomu říct neumím.

Výkladní skříní FAČR je reprezentace. Co říkáte jejím výsledkům? Pokud byste zvítězil, změnila by se pozice realizačního týmu v čele s Ivanem Haškem?

Lidi hodnotím podle toho, jak se chovají, jaké mají výsledky a jak fungují. A pokud realizační tým A-mužstva půjde cestou, která je jasná - tedy úspěšné výsledky v kvalifikaci o MS, nebyl by důvod k nějakým změnám. Na druhou stranu nejsem člověk, který by čekal zbytečně dlouho, když se nebude dařit. To říkám jednoznačně.