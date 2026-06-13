Přeskočit na obsah
Benative
13. 6. Antonín
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Reakce na skandál. Křetínský se stane největším akcionářem West Hamu

ČTK

Český miliardář a majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem West Hamu United. Jeho podíl v klubu, který nedávno sestoupil z Premier League do druhé anglické ligy, vzroste z 27 na 43 procent.

Premier League - West Ham United v Arsenal
Hráči West Hamu vyjadřují Chrisu Kavanaghovi nespokojenost s jeho rozhodnutím, v nastaveném čase duelu s Arsenalem jim neuznal gólFoto: REUTERS
Reklama

Křetínského společnost 1890s holdings získá další akcie od předsedkyně West Hamu Vanessy Goldové, která převzala podíl po svém otci po jeho smrti v roce 2023. Londýnský celek informoval o transakci na svém webu.

Posílení vlivu Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele klubu Davida Sullivana, jenž drží přes 38 procent. Sedmasedmdesátiletý miliardář čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen. Před týdnem proto odstoupil z vedoucích funkcí.

Křetínský je jedním z vlastníků West Hamu od roku 2021.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek uvedl, že memorandum o porozumění s Íránem by mohlo být podepsáno již o víkendu. Podle Fars a Núr News ale íránská strana ještě nedokončila proces posuzování a schvalování textu memoranda, a proto jsou informace o podpisu nepravdivé.
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek uvedl, že memorandum o porozumění s Íránem by mohlo být podepsáno již o víkendu. Podle Fars a Núr News ale íránská strana ještě nedokončila proces posuzování a schvalování textu memoranda, a proto jsou informace o podpisu nepravdivé.
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek uvedl, že memorandum o porozumění s Íránem by mohlo být podepsáno již o víkendu. Podle Fars a Núr News ale íránská strana ještě nedokončila proces posuzování a schvalování textu memoranda, a proto jsou informace o podpisu nepravdivé.

ŽIVĚ USA by podle Trumpa mohly podepsat dohodu s Íránem o víkendu. Teherán to ale popřel

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v noci oznámil, že se viceprezident J. D. Vance o víkendu zúčastní podpisu dohody s Íránem v Evropě. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí to v pátek odmítl. Dodal však, že dojednání dohody nikdy nebylo blíže. Podpis dohody v neděli v Ženevě dříve v pátek popřely íránský server Núr News a agentura Fars s odvoláním na zdroj blízký vyjednávacímu týmu.

Jakub Kodl
Jakub Kodl
Jakub Kodl

Trh s uměním padá, za výhodnou cenu koupíte díla, která se dříve nedala sehnat

České umění má sice autory na světové úrovni, v zahraničí ale vidět nejsou, protože je tuzemské galerie nedokážou prosadit. „Mým cílem je to změnit,“ popisuje galerista Jakub Kodl své plány s galerií KodlContemporary. Ta už osm měsíců funguje v nepřehlédnutelné skleněné budově, která je součástí někdejšího hotelu InterContinental, nyní Fairmont Golden Prague Hotelu.

Reklama
French Open
French Open
French Open

Famózní Krejčíková si po dvou letech zahraje o titul

Tenistka Barbora Krejčíková v semifinále turnaje v Hertogenboschi porazila 6:3, 7:6 Magdu Linetteovou z Polska a po dvou letech si zahraje o titul. Naposledy se ve finále představila při předloňském triumfu ve Wimbledonu.

Reklama
Reklama
Reklama