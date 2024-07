Rána pro Slavii. Stopera Vlčka čeká operace a devět měsíců rekonvalescence

Fotbalistu Slavie Tomáše Vlčka, který si v ligovém duelu na hřišti Slovácka vážně poranil pravé koleno, čeká dlouhá pauza.

Klub na svém webu oznámil, že reprezentační obránce dnes podstoupí operaci, rekonvalescence pak zabere devět měsíců.

Pro třiadvacetiletého hráče nejspíš hned v prvním soutěžním utkání skončila sezona, v lepším případě by podle prvních úvah mohl stihnout nadstavbovou část ligy.

Zranění je komplikované. "Došlo k poranění předního zkříženého vazu, menisku a postranního vazu," uvedl lékař Petr Krejčí, který má na starost slávistický A-tým.

"Tomáš dnes podstoupí operaci v ÚVN ve Střešovicích. Doba léčby se odhaduje na devět měsíců," doplnil.

Účastník nedávného Eura se připravuje na dlouhý návrat. "Chci všem slíbit, že teď budu největší fanoušek Slavie. A budu s týmem prožívat všechno tak, jako bych na hřišti byl. A dělat maximum, abych mohl být co nejdříve zpět s týmem," vzkázal Vlček.

Český vicemistr vstoupil do sezony bezbrankovou remízou. Trenéra Jindřicha Trpišovského ale ještě více mrzelo vážné zranění obránce, který byl na šampionátu v Německu, ale na hřiště se tam nedostal.

Vlček se v neděli zranil na Slovácku na konci prvního poločasu ve vlastním pokutovém území. Pravé koleno nevydrželo změnu směru a podlomilo se.

"Ztráta je to obrovská. Tomáš patřil do základní sestavy, byl členem reprezentace, předváděl skvělé výkony. Daleko horší je ale lidský rozměr. Vlčáka máme všichni rádi, pro návrat do Slavie obětoval všechno," poukázal kouč.

"Neskutečně mě to mrzí. Pro fotbalistu je to asi nejhorší zranění, které ho může potkat. V životě ale překonal nespočet překážek, je to bojovník. Věříme, že se brzy vrátí, jakkoli je celá situace pro všechny strany zdrcující," dodal Trpišovský.

Slávistický odchovanec odehrál za národní tým dva zápasy v přípravě na Euro. V české lize má bilanci 55 startů a jeden vstřelený gól.

V minulé sezoně Evropské ligy nastoupil do osmi duelů a pomohl týmu k historickému prvenství v základní skupině o dva body před italským gigantem AS Řím.