Incident, který se stal virálem. Slovák dodnes vulgárně uráží švýcarskou ikonu

Ani osm let nestačilo slovenskému tenistovi Martinu Kližanovi k tomu, aby slavnému soupeři odpustil incident z Australian Open. Co se tehdy v Melbourne stalo a jak na to stále aktivní kontroverzní hráč vzpomíná dnes?

Někdejší slovenská jednička v prvním kole Australian Open 2017 narazila na místního šampiona Stana Wawrinku. Švýcarský hráč byl čtvrtý na světě a plnil roli jasného favorita. Jenže na postup se nečekaně nadřel. Tenisté se přetahovali v pěti na doraz vyhrocených setech a trojnásobný grandslamový vítěz postoupil po výsledku 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4. V rozhodujícím dějství publikum jen šokovaně vydechlo. V atraktivní výměně se oba hráči potkali na síti a Wawrinka na voleji neponechal nic náhodě. Pálil přímo na tělo Kližana, který už ani nejevil snahu hrát. Prudký míč zamířil do citlivých míst a Slováka nepříjemně zasáhl. Kližan se sesunul k zemi, Wawrinka rychle přeskočil síť a spěchal k soupeři s omluvou. Stejně se nevyhnul bučení publika, a později ani odsudkům slovenského soka, přestože Kližan zprvu jeho omluvu sportovně přijal. "Úplně jsem přestal hrát a prostě se postavil. Mohl zahrát kamkoliv, měl na to celý kurt, ale trefil mě. Nechci to komentovat," ukončil tehdy Kližan podrážděně diskusi s novináři. Švýcar mezitím přispěchal s obhajobou. "Hráči někdy předstírají, že přestali hrát. Pak ale instinktivně nastaví raketu. Už jsem pár takových volejů ztratil, chtěl jsem proto poslat balon středem do kurtu. Je mi líto, že jsem ho trefil do špatných míst. Nechtěl jsem. Šel jsem se mu omluvit, chtěl jsem se přesvědčit, že je v pohodě," vysvětloval. V uplynulých týdnech zaplnily slovenská média nevybíravé Kližanovy reminiscence na souboje s Wawrinkou, které deklarovaly, že švýcarský tenista rozhodně není jeho oblíbencem. Kližan - Wawrinka, Australian Open 2017 | Video: Youtube.com "Tento z..d mě skoro trefil i na turnaji v Petrohradu. Hrál jsem s ním tuším čtvrtfinále, bylo to 5:5 ve třetí setu a hrál normálně plnou silou přese mě. Tehdy jsem ještě uhnul jako v matrixu. Normálně je to hajzl," prohlásil nedávno na svých sociálních sítích, kde dal fanouškům možnost dotazů a jeden z nich mířil právě na incident z Australian Open. "Co se mi odehrávalo v hlavě, když to tehdy udělal na Australian Open, to nevím. Bylo to na centrálním kurtu, byl jsem unavený a soustředěný. Nerozmýšel jsem nad tím, co se děje. Ale Wawrinka je strašný z..d," zopakoval Kližan. Pětatřicetiletý hráč měl v kariéře řadu problémů kvůli svým výrokům. Související "Snad už nikdy nevyhraješ." Na Menšíka se sesypali hejtři. Expert popsal slabinu Poprvé na sebe prostořeký tenista výrazněji upozornil v roce 2011. V internetové diskusi s fanoušky naznačil, že Rafael Nadal podle něj užívá zakázané prostředky, poté neobratně obviňoval média, že jeho slova překroutila. O dva roky později se přes slovenské noviny pohádal s krajanem Lukášem Lackem, příčinou byla jeho omluvenka z utkání Davisova poháru. V lednu 2022 byl kritizován za instagramový status, v němž zaútočil na sexuální orientaci Martiny Navrátilové kvůli jejímu kritickému vyjádření na adresu neočkovaného Novaka Djokoviče. Tenisovou legendu nazval "nejznámější tenisovou lesbičkou" a s opovržením se vyjádřil k její sexuální orientaci: "Nevím, jestli si je paní Navrátilová vědoma jak vůbec funguje nejdůležitější proces na světě a to proces rozmnožování lidské rasy, ale pokud si národ čte tento status, tak ne paní Navrátilová, novorozence neumí počít žena se ženou a ani muž s mužem." Nyní si kromě Wawrinky vzal Kližan na paškál ještě bývalou slovenskou tenistku Danielu Hantuchovou. "Daniela je v pohodě baba. Cílevědomá, ale trochu kariéristka," podotkl. Levoruký rodák z Bratislavy to během kariéry dotáhl nejvýš v roce 2015 na 24. místo světového žebříčku. Nyní je na konci třetí stovky pořadí. Související Plíšková vystoupila proti lynči Fruhvirtové. Ve Fed Cupu se prý děly divné věci 2:17