Rakušani se chtěli učit, místo toho Kanadu zostudili. Schneider děkoval českým fandům

Hokejisté Rakouska napsali v úterním utkání proti Kanadě jeden z nejúžasnějších a nejpřekvapivějších příběhů dlouhé historie světových šampionátů. Z jejich pohledu mu chyběl jen šťastný konec.

S obhájci zlata prohrávali ještě na začátku 44. minuty 1:6, pak ale šokovali všechny přítomné pěti góly za 16 minut a vydřeli senzační bod za prohru 6:7 v prodloužení. Zkušený rakouský útočník Peter Schneider, který se na šokujícím scénáři podílel třemi body za dva góly a nahrávku, v rozhovoru s novináři jen litoval, že jeho tým neudělal ještě poslední krok k vítězství.

Kanaďané byli obrovským favoritem utkání a vše probíhalo dlouho podle očekávání. Jenže když pak trochu ubrali plyn a nedařilo se jim naskočit zpět do maximálního nasazení, začali mít problémy. A Rakušané se nabídnuté šance chopili dokonale. Nadšení z úchvatného finiše jim nakonec nesebral ani vítězný gól kanadského kapitána Johna Tavarese už po 15 sekundách z prodloužení, přestože zamrzel.

"Jasně, že to byl velký zážitek. Stál proti nám tým světové extratřídy. Bylo to úžasné. Jen škoda, že jsme nevyhráli ještě potom to prodloužení. Ale moc se mi líbilo, jak celý mančaft bojoval a jak jsme dokázali odpovědět za stavu 1:6. Oni si určitě už mysleli, že ten zápas je hotový. Jsem vážně ohromně pyšný na kluky za to, co jsme předvedli ve třetí třetině, jak jsme ji odehráli," ocenil Schneider.

Na zázrak ve druhé přestávce přitom jeho tým nepomýšlel, plán byl mnohem skromnější. "My jsme si řekli, že z takových zápasů se musíme učit. Že nemůžeme stát, ale musíme zkusit s nimi bruslit, nebo se alespoň pokusit se jim bruslařsky vyrovnat. A hrát jednoduše, protože to potřebujeme na ty zápasy, které jsou ještě před námi. Že ale dáme za poslední třetinu pět gólů, to jsme tedy vážně nečekali. Ale i takové zázraky se občas stanou," konstatoval Schneider.

Sám pak čelil otázce, zda při bilanci 2+1 neodehrál právě nejlepší třetinu v kariéře. "Nevím jistě, ale rozhodně byla jedna z nejlepších," smál se Schneider. Pro Rakušany byl zázračně vydřený bod obrovskou vzpruhou. Na úvod podlehli 1:5 Dánům, se Švýcary pak ztratili další utkání inkasovaným gólem 51 sekund před koncem a prohráli 5:6. "Slavit to ale rozhodně nebudeme, to si nemůžeme dovolit. Pro nás je ten šampionát hodně těžký a potřebujeme být stoprocentně v maximální síle," ujistil Schneider.

"Bod s Kanadou bychom před turnajem samozřejmě brali. Dva roky zpátky jsme ale porazili i Česko, takže víme, že takové zázraky se prostě můžou stát. My se však chceme v zápasech s takovými soupeři především učit, abychom zvýšili svou úroveň a byli jsme lepší hlavně do těch zápasů, které jsou pro nás důležité," dodal Schneider.

Při jasném vedení Kanady se hrálo v hodně poklidné atmosféře, ale s každým dalším vstřeleným gólem Rakouska fanoušci ožívali. "Bylo to cítit v celé hale, jak nás diváci podporují. A nejen ti naši. Hrozně moc nám to pomohlo," potvrdil Schneider.

MS v Praze si užívá. "Je to tady parádní. Před měsícem se mi narodila dcera. Chtěl jsem být doma, ale já prostě věděl, že šampionát v Praze nemůžu vynechat. Je to úžasný zážitek vrátit se zase sem do Česka, zažít tady tu plnou halu. Je to vážně skvělé," pochvaloval si Schneider, jenž v sezoně 2020/21 hájil barvy Komety Brno a za 43 zápasů základní části stihl nastřílet 20 gólů.

I proto je pro něho duel proti Česku, který je na programu v pátek večer, mimořádný. "Moc se na to těším. Bude to zase hrozně těžký zápas. Bude určitě super atmosféra a doufám, že třeba alespoň trošku se domácím dokážeme vyrovnat a hrát s nimi," přál si Schneider a chystal se na setkání s kamarádem Karlem Vejmelkou. "Hrál jsem s ním v Kometě Brno, ten je tady taky. Možná se uvidíme, ale asi až po zápase, až to odehrajeme," dodal Schneider.