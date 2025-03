Nejžádanější Čech pro draft NHL letí vzhůru. Ohromuje "extrémně vzácným" mixem

Česko by teprve podruhé za posledních 21 let mohlo mít obránce v první desítce draftu hokejové NHL. Díky Radimu Mrtkovi, který si v žebříčcích polepšil po odchodu z Třince do zámořské juniorky.

Sedmnáctiletý Mrtka může navázat na Davida Jiříčka, který se před třemi lety stal celkovou šestkou. V minulém ročníku mířil do elitní desítky také Jiříčkův mladší bratr Adam, ale když mu v prosinci na mistrovství světa dvacítek ukončilo sezonu zranění kolena, jeho akcie začaly padat. Nakonec obsadil 16. příčku. Mrtka je opačným případem. Postavení si neustále vylepšuje. Před sezonou ho kromě třineckých fanoušků znali jen fajnšmekři. Poté ale velkou měrou pomohl k českému stříbru na srpnovém Hlinka Gretzky Cupu, neoficiálním mistrovství světa osmnáctek, a pronikl do extraligového kádru mistrovského Třince. Rázem byl jasným kandidátem na první kolo příštího draftu. I když u trápících se Ocelářů odehrál jen deset zápasů, než zamířil zpátky do klubové juniorky, skauti ho zpravidla viděli ve druhé desítce. Teď Mrtka atakuje první desítku. I ti, kteří mu dřív tolik nevěřili, ho vnímají stále pozitivněji. Dobrým příkladem je známý analytik Craig Button, který v listopadu zařadil českého beka na 35. místo svého osobního žebříčku. V lednu už to byla 23. pozice, v březnu dokonce 15. Mrtkovi optikou žebříčků pomohlo, že na konci listopadu odešel do elitní zámořské juniorky WHL. Zatímco v české extralize v průměru nehrál ani devět minut za zápas, v týmu Seattle Thunderbirds má prakticky neomezený prostor. A potvrzuje, že ho vedle defenzivních schopností zdobí i ofenzivní potenciál. Ve 43 zápasech skončené základní části nashromáždil skvělých 35 bodů (3+32), víc než spoluhráč-útočník Matěj Pekař, další česká naděje pro draft 2025. Suverénním přechodem na zámořské kluziště zaujal Mrtka natolik, že je v očích některých skautů nejlepším bekem na draftu hned po Kanaďanovi Matthewovi Schaeferovi, možné jedničce mezi všemi hráči. "Kombinace velké postavy, bruslení a schopnosti vést kotouč je u obránce-praváka extrémně vzácná," hodnotil téměř dvoumetrového Čecha analytik stanice Sportsnet Sam Cosentino. Ve svém březnovém žebříčku mu přisoudil devátou příčku. Ještě o místo výše vidí Mrtku Scott Wheeler z online deníku The Athletic. Obránce Chicaga Alex Vlasic | Foto: Reuters Jeho kolega Corey Pronman, jenž se také specializuje na mladé talenty, má odchovance Havlíčkova Brodu "až" na dvanácté pozici, ale typově ho srovnal s poměrně velkým jménem - Američanem Alexem Vlasicem. Ten také měří skoro dva metry a ve 23 letech patří k nejopěvovanějším defenzivním bekům NHL. K tomu se čím dál častěji prosazuje i ofenzivně. Své konečné umístění ovlivní Mrtka ještě výkony v probíhajícím play off WHL a případně na dubnovém mistrovství světa osmnáctek. Už teď je ale z tuzemského pohledu co slavit. Mrtka téměř jistě bude třetím českým bekem v prvním kole za poslední čtyři roky. K tomu si připočtěte Dominika Badinku, jemuž loni elitní dvaatřicítka unikla jen o dvě příčky. Pro srovnání - v dražbách nadějí 2006 až 2021 mělo Česko v prvním kole jediného beka, Jakuba Zbořila. Související Budoucí český "první bek" roste ve Švédsku. Chvála od Voráčka motivuje, říká Dravecký