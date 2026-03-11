Půjdeš na to znovu, chlácholí brankářská legenda pokořeného Kinského

Bývalý dlouholetý brankář Manchesteru United a dánské reprezentace Peter Schmeichel zkritizoval trenéra Tottenhamu Igora Tudora za to, že v úterním osmifinále Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid stáhl ze hřiště už po čtvrthodině Antonína Kinského.
V komentáři pro CBS Sports dokonce prohlásil, že tím kouč mladému českému gólmanovi zničil kariéru.
Kinský prožil hodně nevydařený debut v Lize mistrů. Chybami při hře nohama se podepsal pod dvě ze tří inkasovaných branek. Před prvním gólem v 6. minutě podklouzl při rozehrávce a domácí dvěma přihrávkami dostali míč až ke skórujícímu Marcosi Llorentemu.
V 15. minutě si český gólman při odkopu trefil stojnou nohu. Julián Álvarez zakončil do odkryté branky. Tudor za stavu 3:0 pro domácí dvaadvacetiletého Kinského ze hřiště stáhl a do branky šla jednička Guglielmo Vicario.
Brzké vystřídání, jež není ve fotbale obvyklé, vyvolalo v médiích velké pozdvižení. Především brankáři s mladým kolegou soucítili. „Tohle bude mít dopad na zbytek jeho kariéry. Tenhle okamžik si všichni připomenou, když uslyší jeho jméno," uvedl Schmeichel.
Mistr Evropy a šestinásobný vítěz Premier League se domnívá, že měl Tudor projevit více trpělivosti. „Měl ho nechat na hřišti, minimálně do konce prvního poločasu. Tím, co udělal, mu podle mě naprosto zničil kariéru," dodal dvaašedesátiletý Schmeichel.
Kinského na dálku podpořil další bývalý gólman Manchesteru United David de Gea. „Nikdo, kdo nebyl gólmanem, nemůže plně pochopit, jak těžké je hrát na této pozici," napsal na sociálních médiích španělský brankář, jenž v současnosti chytá za Fiorentinu.
„Hlavu vzhůru a půjdeš na to znovu," vzkázal Kinskému, jenž se v úterý dostal do branky poprvé od října.
Podporu českému gólmanovi vyslovili už během zápasu ve svých komentářích pro BBC a TNT Sports také další bývalí brankáři Paul Robinson a Joe Hart, který uvedl, že má za Kinského „zlomené srdce".
Tudor po zápase, který Tottenham prohrál 2:5, prohlásil, že Kinského vystřídal kvůli tomu, aby ochránil jeho i celý tým.
„S Tonim jsem poté mluvil. Je to bystrý chlapec a výborný gólman, chápe to. Mrzí ho to, ale spoluhráči ho podpořili, stojí za ním. Nikdy to není o jednom hráči," uvedl chorvatský kouč, jenž po pouhých čtyřech zápasech na střídačce Spurs čelí podle britských médií odvolání.
