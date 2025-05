Ptejte se na jiném čísle, řekl Friis o své budoucnosti po strašidelném představení

Další výbuch, ale trenér fotbalistů Sparty hodlá bojovat dál. "Jestli otázka směřuje k tomu, jestli zítra budu ve své pozici, na to jsem špatná osoba, která by na to měla odpovídat," prohlásil Lars Friis po středečním finále českého poháru, v němž Letenští podlehli 1:3 Olomouci.

Sparta dokončí sezonu bez trofeje a bude se třást, aby si vůbec zajistila z ligy účast v evropských pohárech.

Zatím drží čtvrté místo, které jako poslední zajišťuje vstupenku do Evropy. Lepší už být nemůže, naopak se na ni tlačí Jablonec.

"Nepochybujte o mně, že bych nepracoval," vzkázal Friis. "To je moje úloha, moje odpovědnost," doplnil.

Sám z funkce dvě kola před koncem nadstavby, v níž jeho tým zatím nezískal ani bod, neodstoupí.

"Já do toho prostě jdu all in. Jsem ten první, kdo chce bojovat, kdo s tím týmem bude. Chci bojovat pro tenhle úžasný klub," vyhlásil dánský kouč.

"Co se týká budoucnosti, na to byste se opravdu museli zeptat na jiném telefonním čísle," odkázal Friis.

Sparta v Olomouci naprosto selhala a už po první půli prohrávala 0:3. "Všichni za to neseme odpovědnost. Prostě finále nemůžete odehrát tak jako v prvním poločase. My jsme se tam prostě složili a skóre bylo 0:3. První poločas byl strašidelný, šílený," uznal Friis.

"Můžeme se tady bavit o tom, jaké byly příčiny, že padl tenhle nebo ten další gól. Můžeme si rozebrat šance, které jsme měli. Ale dovedlo nás to do situace, že už jsme museli ve druhé půli jen dotahovat. Donutilo nás to k tomu, abychom zkoušeli dělat věci, které nám nejsou vlastní, které normálně neděláme," posteskl si hlavní stratég letenského souboru, který převzal Spartu v létě po odchodu Briana Priskeho. Předtím dělal na Letné asistenta.

Do základní sestavy ve finále nasadil gólmanskou dvojku Jakuba Surovčíka, který chytal v předchozím průběhu poháru. V zahajovací jedenáctce bylo i několik dalších hráčů, kteří v lize obvykle od začátku tolik nenastupují.

"Snažili jsme se poskládat co nejsilnější základní sestavu pro tohle utkání. Vždy diskutujeme. Není to tak, že prostě jenom vyberete jedenáct hráčů pro základní sestavu, ale o každé jednotlivé pozici před každým utkáním diskutujeme. Je to moje rozhodnutí, moje odpovědnost. Já jsem udělal to definitivní rozhodnutí, že bude dnes chytat Surovčík," zmínil gólmana, který se podepsal především pod druhý inkasovaný gól.

"Nechci vybrat jednoho hráče. Je těžké nebo nemožné říct, že tenhle jeden hráč nám dnes prohrál finále," uvedl Friis.

V neděli Pražany čeká šlágr na stadionu třetí Ostravy. "Ten nejjasnější další krok pro mě by měla být výhra. Teď máme před sebou dlouhou cestu domů, takže se musíme soustředit na to, abychom dobili energii," burcoval Friis.

"Musíme si udělat nějaký přehled o tom, jaký je stav týmu po zdravotní stránce. Samozřejmě ten tým zároveň bude poraněný i psychicky. Budeme mít trénink a musíme se připravit na to, abychom v neděli vyhráli," dodal.