PSG v Lize mistrů zdolal 4:2 Barcelonu, Kovář vychytal PSV výhru a čisté konto

Fotbalisté Paris St. Germain ve šlágru 3. kola Ligy mistrů porazili doma 4:2 Barcelonu. Český brankář Matěj Kovář vychytal čisté konto při vítězství PSV Eindhoven 1:0 v Portu.
Kromě PSG je nadále stoprocentní i Liverpool po triumfu 4:3 nad Villarrealem. Na nule zůstal Slovan Bratislava, který podlehl AS Řím 0:4. Pražská Slavia uhrála první bod remízou 2:2 v Istanbulu proti Fenerbahce.
V dalších utkáních Dortmund uspěl 2:1 na hřišti Sabahu, Neapol přestřílela 4:3 Bodö/Glimt a Manchester City díky hattricku Phila Fodena deklasoval 5:1 AEK Atény. Stuttgart nevyužil půlhodinovou přesilovku po vyloučení Mortena Hjulmanda a remizoval 1:1 s Atléticem Madrid.
Ve šlágru ligové fáze mezi obhájci trofeje PSG a Barcelonou byl od úvodní minuty k vidění atraktivní fotbal s šancemi a spoustou střeleckých pokusů na obou stranách. Oba celky se přitom musely vypořádat s brzkým střídáním ofenzivních opor, kvůli zranění šel ze hry domácí Dembélé i na druhé straně Olmo.
Skóre otevřel v 38. minutě ranou zpoza vápna Doué. Gólman García si v první půli připsal devět zákroků. Deseti střelám na bránu Barcelona od sezony 2003/04, kdy společnost Opta začala sbírat podrobné statistiky, v Lize mistrů nikdy nečelila.
Po změně stran měli více ze hry Katalánci a záhy Espart střelou na přední tyč vyrovnal. V závěrečné dvacetiminutovce se strhla přestřelka, která skončila lépe pro Pařížany. Na Hernándezovu trefu odpověděl přesnou ranou z úhlu Yamal, o chvíli později v 81. minutě ale přece jen zařídil výhru domácím Vitinha. Ruiz navíc přidal ještě pojistku a Barcelona ve 12. soutěžním utkání sezony poprvé nezvítězila.
Kovář si v Portu připsal čtyři zákroky a vychytal své první čisté konto v sezoně Ligy mistrů. Premiérové vítězství PSV zařídil v 57. minutě Til. Lídr portugalské ligy v domácí soutěži v osmi kolech ani jednou nezaváhal, v Lize mistrů ale stále čeká na první bod.
Utkání Liverpool - Villarreal bylo soubojem domácího trenéra Iraoly a jeho bývalého asistenta Péreze, jehož svěřenci se v úvodu ujali vedení 2:0. "Reds" ale ještě do poločasu srovnali skóre a po změně stran dokonali obrat, "Žlutá ponorka" v závěru už jen snížila. Dvakrát se prosadil záložník Mac Allister, stejný počet asistencí zaznamenal osmnáctiletý křídelník Ngumoha.
Sabah po prvním poločase držel proti favorizovanému Dortmundu nerozhodný výsledek 1:1, v 53. minutě ale rozhodl svým druhým gólem v utkání Guirassy. Guinejský útočník má v soutěži na kontě už čtyři branky a dotáhl se do čela tabulky kanonýrů. Ázerbájdžánský celek nenavázal na minulý triumf nad Slavií a má tři body, Dortmund je na šesti bodech.
Zbývajících devět utkání 3. kola je na programu ve středu. V ligové fázi se odehraje osm kol, ze společné tabulky 36 týmů postoupí do play off 24 celků. Osm nejlepších projde přímo do osmifinále.
Fotbalová Liga mistrů - 3. kolo:
Sabah - Dortmund 1:2 (1:1). Branky: 39. McCarthy - 10. a 53. Guirassy. Rozhodčí: Rojas (Šp.).
AS Řím - Slovan Bratislava 4:0 (2:0). Branky: 21. Hermoso, 39. Molina, 52. Pisilli, 56. Malen z pen. Rozhodčí: Schärer (Švýc.).
FC Porto - PSV Eindhoven 0:1 (0:0). Branka: 57. Til. Rozhodčí: Siebert (Něm.).
Liverpool - Villarreal 4:3 (2:2). Branky: 36. a 65. Mac Allister, 45.+2 Araújo, 69. Wirtz - 4. Mikautadze, 29. Cardona, 87. Oluwaseyi. Rozhodčí: Marciniak (Pol.).
Manchester City - AEK Atény 5:1 (2:0). Branky: 34., 65. a 76. Foden, 12. Anderson, 57. Cherki - 52. Pilo. Rozhodčí: Delajod (Fr.).
Neapol - Bodö/Glimt 4:3 (2:1). Branky: 41. a 75. McTominay, 1. Politano, 88. vlastní Björtuft - 27. Hauge, 62. Helmersen, 90.+4 Fet. Rozhodčí: Sánchez (Šp.).
Paris St. Germain - FC Barcelona 4:2 (1:0). Branka: 38. Doué, 72. Hernández, 81. Vitinha, 86. Ruiz - 55. Espart, 79. Yamal. Rozhodčí: Oliver (Ang.).
Stuttgart - Atlético Madrid 1:1 (1:0). Branky: 36. Leweling - 47. Álvarez. Rozhodčí: Gözübüyük (Niz.). ČK: 64. Hjulmand (Atlético).
1.
Paris St. Germain
3
3
0
0
14:5
9
2.
Liverpool
3
3
0
0
12:7
9
3.
Stuttgart
3
2
1
0
7:2
7
4.
Aston Villa
2
2
0
0
9:2
6
5.
FC Barcelona
3
2
0
1
11:6
6
6.
Manchester City
3
2
0
1
9:5
6
7.
Sporting Lisabon
2
2
0
0
5:1
6
8.
Arsenal
2
2
0
0
4:0
6
9.
Real Madrid
2
2
0
0
6:4
6
Betis Sevilla
2
2
0
0
6:4
6
11.
Dortmund
3
2
0
1
5:4
6
12.
Bayern Mnichov
2
1
1
0
8:3
4
13.
AS Řím
3
1
1
1
8:5
4
14.
Šachtar Doněck
2
1
1
0
4:2
4
15.
Atlético Madrid
3
1
1
1
4:3
4
16.
PSV Eindhoven
3
1
1
1
2:2
4
17.
Como
2
1
0
1
6:4
3
18.
Manchester United
2
1
0
1
4:2
3
19.
Villarreal
3
1
0
2
8:8
3
20.
FC Bruggy
2
1
0
1
6:6
3
21.
Lens
2
1
0
1
3:4
3
22.
Neapol
3
1
0
2
5:7
3
23.
Lipsko
2
1
0
1
2:4
3
24.
Feyenoord Rotterdam
2
1
0
1
4:7
3
25.
Sabah
3
1
0
2
3:6
3
26.
Bodö/Glimt
3
1
0
2
4:9
3
27.
AEK Atény
3
1
0
2
3:8
3
28.
Fenerbahce
3
0
2
1
3:9
2
29.
Stavanger
2
0
1
1
4:6
1
30.
Slavia Praha
3
0
1
2
4:7
1
31.
Inter Milán
2
0
0
2
4:6
0
32.
Linec
2
0
0
2
3:7
0
33.
FC Porto
3
0
0
3
2:6
0
Lille
2
0
0
2
2:6
0
35.
Galatasaray
2
0
0
2
2:7
0
36.
Slovan Bratislava
3
0
0
3
1:13
0
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