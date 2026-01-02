Přeskočit na obsah
2. 1.
Sport

Prvním semifinalistou MS dvacítek je Švédsko, padá Dánsko

ČTK

Hokejisté Švédska porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa juniorů Lotyšsko 6:3 a popáté v řadě postoupili do bojů o medaile. V semifinále se utkají s vítězem zápasu Česko - Švýcarsko.

World Juniors Sweden Latvia Hockey
Švédští junioři slaví gól proti Lotyšsku ve čtvrtfinále MS do 20 let 2026.Foto: CTK
Švédové ovládli na turnaji bez porážky základní skupinu A a uspěli i v pátém zápase. Do vedení se dostali již po deseti sekundách, kdy otevřel skóre Anton Frondell. Lotyšsko ve 14. minutě v přesilovce vyrovnalo, ale Seveřané ještě v první části získali vedení zpět na svou stranu.

Následně si Švédové vypracovali náskok 5:1. Lotyši sice snížili, žádné drama se ale nekonalo. Gólem a dvěma asistencemi se pod výhru favorita podepsal obránce Leo Sahlin Wallenius, dvě branky vstřelil Frondell.

Mezi elitou se udrželo Německo, které v Minneapolis porazilo Dánsko 8:4 a připsalo si první výhru na turnaji. Dánsko sestupuje do divize I skupiny A. Gólem a třemi asistencemi se pod německou výhru podepsali útočníci Dustin Willhöft a Lenny Boos.

Německo mělo po celé utkání střeleckou převahu, rozhodlo až ve třetí třetině. Po první i druhé části Dánové prohrávali jen o gól. Ve 46. minutě ale v přesilovce pět na tři posunul Němce do vedení 5:3 Willhöft, o pět minut později přidal šestý gól Manuel Schams. Dánové ještě jednou snížili, více ale utkání zdramatizovat nedokázali. Se šampionátem se rozloučili pátou porážkou.

Divoký boj o udržení

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v USA:

Čtvrtfinále:

Švédsko - Lotyšsko 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 1. Frondell (Sahlin Wallenius), 17. Berglund (Pettersson, Genborg), 35. Boumedienne (Freij, Stenberg), 36. Carell (Eklund, Sahlin Wallenius), 42. Frondell (V. Björck, Freij), 56. Sahlin Wallenius (Eriksson, Eklund) - 14. Ansons (Osmanis, Šmits), 44. Flugins (Klaucans), 59. Murnieks (Sieradzkis, Osmanis). Rozhodčí: Borga (Švýc.), Lindner - Allan (oba USA), Albinati (Kan.). Vyloučení: 7:5. Využití: 0:2. Diváci: 4946.

O udržení:

Německo - Dánsko 8:4 (2:1, 2:2, 4:1)

Branky a nahrávky: 4. Lewandowski (Willhöft, Boos), 8. Schäfer (Boos, Händel), 23. Schams (Boos, Lewandowski), 25. Seidl (Willhöft), 46. Willhöft (Lewandowski, Händel), 51. Schams (Händel, Seidl), 53. Boos (Schäfer, Willhöft), 59. Schwarz (Seidl) - 18. Klyvo (Larsen, M. Jakobsen), 27. Klyvo (Larsen, M. Jakobsen), 31. Green (Bundgaard, Larsen), 52. Linde (Schioldan, Klyvo). Rozhodčí: Mejzlík (ČR), Verbeek (Kan.) - Stalder (Švýc.), Strömberg (Švéd.). Vyloučení: 4:5. Využití: 3:2. Diváci: 2645.

