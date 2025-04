První z mnoha? Světové osobnosti řeší Menšíka, komentují i jeho "vychloubání"

Světový tenis má nové ústřední téma a nad českou senzací Jakubem Menšíkem se pozastavuje celá řada osobností. Devatenáctiletý mladík ovládl svůj první turnaj na okruhu ATP a to rovnou prestižní "tisícovku" v Miami. Teď se od něj budou očekávat další velké věci. On sám ostatně nesmýšlí jinak.

Jakub Menšík v Miami nadchl špičkovou hrou i mentální vyzrálostí a dostal se do popředí zájmu světových tenisových expertů.

Při cestě za titulem, během které mu výrazně pomohlo i odstoupení jeho osmifinálového soupeře Tomáše Macháče, dokázal porazit tři hráče z první desítky: Brita Jacka Drapera, Američana Taylora Fritze a ve finále Srba Novaka Djokoviče.

"Už před těmi třemi nebo čtyřmi lety jsem viděl, že může být jedním z nejlepších hráčů na světě. Jsem moc rád, že využívá svůj potenciál. Má kompletní hru, jeho servis je neuvěřitelný," popisoval vítěz čtyřiadvaceti grandslamů, který už před lety Menšíka pozval k sobě do Bělehradu.

"Je dobrý i na bekhendu. To je taková česká škola, tam mají vždy skvělý bekhend. Hodně se ale zlepšil i na forhendu a také má dobrý pohyb. Na tak vysokého a velkého chlapa se dobře hýbe a klouže," dodal Djokovič.

Není pochopitelně sám, kdo Menšíkovi prorokuje velkou kariéru.

"Tohle není žádná náhoda. Čekal jsem to. Tenhle kluk má opravdový talent a mentálně je velmi velmi silný. Fyzicky vůbec nevypadá na devatenáct, spíš na pětadvacet," uvedl pro TNT Sports bývalý první hráč světa Mats Wilander.

"Jeho servis je jedním z nejsilnějších, které v mužském tenisu dnes vidím. Díky tomu o něm můžeme už teď mluvit jako o kandidátovi na grandslamové tituly. A myslím, že může být úspěšný na všech površích," doplnil Švéd.

Světoznámého trenéra Ricka Macciho praštilo do očí obrovské zlepšení, které Menšík v posledních dvou týdnech ukázal. Rozplýval se zejména - jak jinak - nad jeho podáním.

"Jakub bude prohánět Carlose Alcaraze, Jannika Sinnera a první pětku světového žebříčku spíš dříve, než později," napsal muž, který během kariéry vedl světové jedničky Andyho Roddicka, Serenu Williamsovou, Mariu Šarapovovou nebo Jennifer Capriatiovou.

"Má mentalitu velkého střelce," řekl sám Roddick v nejnovějším dílu svého podcastu Served.

"Ví, co chce hrát a je mu jedno, když se netrefí. Nepoznamená ho to. Jde a zahraje to znovu. Zní to jednoduše, ale vůbec to jednoduché není. Tenhle kluk to dokáže," nadšeně vyprávěl poslední mužský americký vítěz grandslamu.

"A ten servis? Elita. Naprostá elita. Víte proč? Dokáže trefit všechny čtyři rohy s naprosto stejným nadhozem," naznačil Roddick, že je Menšíkův servis pro soupeře na returnu velmi nečitelný.

"Menšík je opravdu mimořádný. Nejenom, že zachoval klid na takové scéně a proti nejlepšímu hráči všech dob, ale také tím, že je mu teprve devatenáct. Je to opravdu výjimečný kluk, který má potenciál dokázat v budoucnu velké věci," napsal na X wimbledonský finalista Nick Kyrgios.

Jakub Mensik has big plans



Understandable pic.twitter.com/DBkxyXaeK2 — Christopher Clarey 🇺🇸 🇫🇷 🇪🇸 (@christophclarey) March 31, 2025

Řešila se i tři slova symbolizující obrovské sebevědomí. Český tenista je bezprostředně po finálovém triumfu napsal na čočku kamery: "first of many", tedy "první z mnoha".

Menšík je zopakoval i při závěrečné řeči v neochvějné víře ve své schopnosti a v budoucí záplavu turnajových titulů.

"V tomhle případě to ani nevypadalo jako vychloubání, ale spíše jako prosté konstatování pravdy," komentoval to americký tenisový novinář Steve Tignor na webu Tennis.com.

"První z mnoha? Snad jsem ještě nezažil, že by hráč učinil takové prohlášení o sobě samém. Ale nemůžu s tím prohlášením nesouhlasit. Menšík nevypadá na nějaký jednorázový zázrak, spíš na tenistu, který bude dlouhodobě hráčem první desítky," podotkl v podcastu Served další reportér Jon Wertheim.

"Když jsem viděl, jak Kuba napsal na kameru tu větu, vzpomněl jsem si, jak takhle odepsal i panu Černoškovi (šéfovi klubu TK Prostějov), když mu v 15 letech gratuloval k prvnímu titulu v kategorii Futures," vysvětlil pro ČTK Menšíkův trenér Tomáš Josefus.

"I když se třeba Kuba někdy ptá, zda to sebevědomí není přehnané, je hlavní vidět věci, které pro úspěch dělá. A on dělá maximum. Bez velkých cílů by to na této úrovni nešlo. Je spousta věcí, kde se může zlepšovat, ale budeme dělat vše, aby byl v budoucnu v nejužší tenisové špičce," dodal.