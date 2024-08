Sen o zlaté obhajobě zdemoloval obrovitý Japonec. Krpálek skončil v osmifinále

Dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek další medaili v Paříži nezíská. V osmifinále olympijského turnaje judistů nad 100 kilogramů ho porazil Japonec Tacuru Saitó na ippon. Souboj se stříbrným medailistou z předloňského mistrovství světa prohrál český šampion z Ria de Janeiro v nižší kategorii i z Tokia v nejtěžší váze po 91 sekundách.

Třiatřicetiletý Krpálek zahájil olympijský turnaj v Paříži nadějně. V 1. kole porazil před vypršením časového limitu Nizozemce Jelleho Snippeho. V další fázi ho ale Saitó, jehož hmotnost dosahuje až 170 kilogramů, hodil po minutě a půl na zem a technikou uči mata ukončil jeho sen o třetím olympijském zlatu po sobě.

"Dneska jsem se cítil dobře. Od rána jsem byl nastavený, že budu chtít v každém zápase nechat všecko a budu chtít každého soupeře porazit. Není jednoduché hlavu nastavit a já musím říct, že jsem byl stoprocentně koncentrovaný. Měl jsem chuť a dravost. Bohužel jsem zaspal jeden chvat a doplatil jsem na to. Rozhodně jsem s tímhle úplně nepočítal. I když člověk je na olympiádě, jsou tady ti nejlepší, co na světě jsou. Takovéhle věci se stávají," řekl českým novinářům zklamaný Krpálek.

"Nejsem jediný, kdo takhle prohrál. V hlavě tohle člověk nemá, snaží se jít si za tím a udělat maximum, aby o medaili bojovat. Já jsem vždycky měl rád turnaje v Paříži, ať už to byly Grand Slamy, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Vždycky mě to hrozně nakoplo a motivovalo udělat medaili. Stejně tak mě to motivovalo i teď. Bohužel se to nepovedlo," doplnil Krpálek.

Poprvé na OH startoval v Londýně 2012, tam prohrál ve čtvrtfinále váhy do 100 kg s Rusem Tagirem Chajbulajevem a následně v opravách s Nizozemcem Henkem Grolem. Jeho dnešní přemožitel Saitó vyhrál dvanáctý zápas za sebou. V žebříčku mu patří šesté místo, Krpálek do Paříže přijel jako světová jedenáctka.

Výprava českých judistů tak vyšla na hrách ve Francii naprázdno. Před Krpálkem neuspěli ani mistryně Evropy Renata Zachová v kategorii do 63 kilogramů a David Klammert v devadesátce. Oba vypadli v 1. kole.