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Sport

První evropský osmifinalista. Za Nory rozhodl Haaland, teď čeká gigant

ČTK

Fotbalisté Norska porazili v 1. kole play off na světovém šampionátu Pobřeží slonoviny 2:1. Postupovou branku vstřelil v 86. minutě kanonýr Erling Haaland a zaznamenal pátý gól na turnaji. Skóre otevřel v prvním poločase Antonio Nusa, po změně stran vyrovnal Amad Diallo.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Ivory Coast v Norway
Erling Haaland si v utkání proti Pobřeží slonoviny připsal vítězný gól.Foto: REUTERS – Hannah McKay
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FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Ivory Coast v Norway
FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Ivory Coast v Norway
FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Ivory Coast v Norway
FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Ivory Coast v Norway
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Norové jsou po vyřazení Německa a Nizozemska prvním evropským osmifinalistou. Dalšími dosud známými postupujícími jsou Kanada, Maroko, Paraguay a Brazílie.

Norové poprvé v historii MS vyhráli zápas play off a o postup do čtvrtfinále se utkají s Brazilci v neděli 5. července od 22 hodin SELČ v New Jersey.

Mistrovství světa ve fotbale:

1. kolo play off (Dallas):

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Pobřeží slonoviny - Norsko 1:2 (0:1)

Branky: 74. Diallo - 39. Nusa, 86. Haaland. Rozhodčí: Valenzuela - Urrego, Moreno (všichni Ven.) - Lara (video, Chile). ŽK: Nusa (Nor.). Diváci: 69 655.

Pobřeží slonoviny: Y. Fofana - Doué, Kossounou, Agbadou, Konan (90.+3. Touré) - Sangaré - Pépé (87. Diakité), Kessié, Oulai (61. Diallo), Y. Diomande (90.+3. Guessand) - Bonny (61. Wahi). Trenér: Faé.

Norsko: Nyland - Pedersen (83. Aursnes), Ajer, Heggem, Wolfe - Ödegaard, Berge, Berg - Sörloth (71. Bobb), Haaland, Nusa (71. Schjelderup). Trenér: Solbakken.

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