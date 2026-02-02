Přeskočit na obsah
Benative
2. 2. Nela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Provod jen tak nepadá, zlobil se Trpišovský na rozhodčí. Vyloučení prý Oscara zdrtilo

ČTK

Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský navzdory dlouhému oslabení považuje remízu 1:1 v Pardubicích na úvod ligového jara za jednoznačnou ztrátu a komplikaci.

Lukáš Provod a Jindřich Trpišovský
Lukáš Provod a Jindřich TrpišovskýFoto: Reuters
Reklama

Pražané na východě Čech neudrželi vedení a jejich náskok v čele tabulky na druhou Spartu se snížil na pět bodů. Trpišovského mrzelo, že jeho svěřenci ani ve třetím soutěžním zápase v novém roce nezvítězili, zamlouvala se mu však reakce týmu po vyloučení Oscara Dorleyho. Řekl to na tiskové konferenci.

Pražané vedli zkraje utkání 20. kola zásluhou Lukáše Provoda, od 15. minuty ale dohrávali v deseti. Dělbu bodů zařídil v 84. minutě střídající Filip Vecheta. Obhájci titulu po sedmé remíze v ligové sezoně mají v čele tabulky už jen pětibodový náskok na druhou Spartu, která v sobotu zvítězila 3:0 na Dukle. V součtu s prohrami v Lize mistrů 2:4 s Barcelonou a 1:4 v Limassolu s Pafosem slávisté na jaře stále čekají na výhru.

"Je to samozřejmě nepříjemné, protože kór první zápas chcete vyhrát. Ve Slavii jsme nastavení tak, že chceme vyhrát každý zápas. Ligový zápas potřebujete vyhrát za tři body, takže komplikace to je jednoznačně, je to ztráta dvou bodů," řekl Trpišovský.

"Je vždy úplně jedno, jaké okolnosti za tím jsou, nebo jsou. My jsme tu od toho, abychom vyhrávali a zvládali zápasy, takže pokud ho nevyhrajeme, je to prostě ztráta. I při tom, co se na hřišti dělo a stalo, jsme byli blízko k vítězství," uvedl pražský rodák, který v závěru února oslaví 50. narozeniny.

Reklama
Reklama

I přes ztrátu našel na výkonu svého mužstva pozitiva. "Projev týmu ohledně mentality, nastavení a touhy vyhrát byl v pořádku. V tom musíme pokračovat a musíme hlavně udržet čisté konto, protože to se nám dlouho nepovedlo. Je to věc, která nás trápí, je to zásadní. Kdybych měl mít z něčeho dobrý pocit, je to z pohybu, který jsme měli. Z mého pohledu byl fakt v topu," prohlásil Trpišovský.

"Hodně jsme běhali, byli jsme lehcí. Nabízeli jsme se, měli jsme driblinky, vyváželi jsme balony. Na to musíme navázat. Musíme být zdraví, což pro nás bude největší úkol po změnách teplot v posledních třech týdnech. Musíme se nachystat na další zápas (s Mladou Boleslaví) a už neztrácet," řekl Trpišovský.

Mrzelo ho vyloučení Oscara, který dostal červenou kartu za přišlápnutí Michala Hlavatého. "Sám je z toho zdrcený. Je to kluk, který je tady dlouho a ví, o co se hraje. Sám ví, že to bylo v momentě, kdy jsme měli zápas pevně v rukách. Upřímně mi to v reálu tak vůbec nepřišlo. I s Míšou Hlavatým jsme se bavili o tom, že to určitě bylo neúmyslné. Nevěděl, kam došlapuje. Takové situace se stanou. V kabině jsme ho podpořili, víme, že to nechtěl udělat. Bohužel se to prostě stalo," konstatoval Trpišovský.

"Jsme rádi za reakci týmu, jak se semknul, jakou mentalitu do toho dal a jak za něj (Oscara) bojoval. Paradoxně nám to možná v něčem pomohlo, že jsme museli nahrazovat jednoho hráče. Viděli jste ofenzivní hráče, Chorase (Chorého), Proviho (Provoda), kam se dostávali. Je nám Oskyho líto, protože je to nešťastný moment. Stojíme za ním," doplnil někdejší trenér Žižkova či Liberce.

Reklama
Reklama

V první půli za stavu 1:0 pro Slavii domácí Samuel Šimek přistrčil ve vápně Lukáše Provoda, který upadl. K Trpišovského nelibosti hlavní sudí Lukáš Nehasil penaltu nenařídil a nezasáhl ani videorozhodčí. "Všichni známe Proviho, že nikdy nepadá. I v situacích, kdy může, tak nepadá. V tu chvíli máte v hlavě, že to je faul v té situaci. Vím, jaký Provi je, kdyby tam kontakt nebyl, na zem by nešel. Jsou to emoce, jste v deseti. Ale hlavně když to byl Provi, jsem přesvědčený, že tam něco bylo," prohlásil Trpišovský.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Mia McKenna-Bruceová si v detektivní minisérii Sedm ciferníků Agathy Christie zahrála ústřední roli lady Eileen.
Mia McKenna-Bruceová si v detektivní minisérii Sedm ciferníků Agathy Christie zahrála ústřední roli lady Eileen.
Mia McKenna-Bruceová si v detektivní minisérii Sedm ciferníků Agathy Christie zahrála ústřední roli lady Eileen.

Smrtelný tikot budíků. Adaptace románu Agathy Christie je více méně rutinní retro

„Proč je na krbové římse tolik budíků?“ ptá se nevěřícně šokovaná mladá aristokratka poté, co najde v posteli mrtvolu svého snoubence. Stejnou otázku, a ještě několik dalších, si společně s ní budou klást i diváci britské třídílné minisérie Sedm ciferníků Agathy Christie, která je k vidění na Netflixu. Odpovědi na ně však uspokojí asi jen málokoho.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama