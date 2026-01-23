Přeskočit na obsah
Proti Češkám si pomáhala dopingem. Nyní má tenistka zastavenou činnost

ČTK

Chorvatská tenistka Jana Fettová měla při utkání Poháru Billie Jean Kingové s českým týmem pozitivní dopingový test. Oznámila to Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA), která dnes také devětadvacetileté hráčce provizorně zastavila činnost.

2025 Lexus Birmingham Open Tennis Day 2 Jun 3rd
Chorvatská tenistka Jana FettováFoto: Profimedia
Podle ITIA byly v těle tenistky zjištěny tři zakázané látky. Fettová čelí obvinění z jejich užití bez platné terapeutické výjimky. Tenistku organizace informovala o možném porušení pravidel v prosinci, v minulém týdnu potvrdila pozitivní výsledek analýza vzorku B.

Fettová do listopadového barážového duelu ve Varaždínu zasáhla v rozhodující čtyřhře. Spolu s Petrou Marčinkovou v ní podlehly Lindě Noskové a Lucii Havlíčkové po třísetové bitvě a český tým se díky tomu při rozlučkovém utkání kapitána Petra Pály udržel mezi elitou.

Maximem Fettové v žebříčku WTA je 97. místo z roku 2017, aktuálně jí patří 189. pozice. Na elitním okruhu se jí dosud nepodařilo získat žádný titul, z nižší série ITF má devět titulů.

