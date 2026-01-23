Proti Češkám si pomáhala dopingem. Nyní má tenistka zastavenou činnost

Chorvatská tenistka Jana Fettová měla při utkání Poháru Billie Jean Kingové s českým týmem pozitivní dopingový test. Oznámila to Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA), která dnes také devětadvacetileté hráčce provizorně zastavila činnost.
Podle ITIA byly v těle tenistky zjištěny tři zakázané látky. Fettová čelí obvinění z jejich užití bez platné terapeutické výjimky. Tenistku organizace informovala o možném porušení pravidel v prosinci, v minulém týdnu potvrdila pozitivní výsledek analýza vzorku B.
Fettová do listopadového barážového duelu ve Varaždínu zasáhla v rozhodující čtyřhře. Spolu s Petrou Marčinkovou v ní podlehly Lindě Noskové a Lucii Havlíčkové po třísetové bitvě a český tým se díky tomu při rozlučkovém utkání kapitána Petra Pály udržel mezi elitou.
Maximem Fettové v žebříčku WTA je 97. místo z roku 2017, aktuálně jí patří 189. pozice. Na elitním okruhu se jí dosud nepodařilo získat žádný titul, z nižší série ITF má devět titulů.
„Je to výsostně politické rozhodnutí." Armáda měla stíhačky pro Ukrajinu připravené
Náčelník generálního štábu Karel Řehka potvrdil, že armáda byla připravena vyčlenit čtyři letouny L-159 pro Ukrajinu. Ve stanovisku z října i z prosince doporučovala poskytnutí letounů formou daru. Armáda ve stanovisku zároveň upozornila, že přestože letouny nejsou nepotřebné, jejich darování by neohrozilo bezpečnost Česka. Řehka to v pátek řekl novinářům na letišti v pražských Kbelích.
ŽIVĚJednání v Abú Dhabí otevřou otázku území. Donbas je klíčový, shodují se Zelenskyj a Peskov
Na jednání se zástupci Spojených států a Ruska v Abú Dhabí se bude mluvit o územních otázkách. V pátek to podle agentur řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Hotová je podle něj dohoda se Spojenými státy o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Mluvčí Kremlu Dmitirj Peskov uvedl, že podmínkou pro dosažení dohody o ukončení války na Ukrajině je odchod ukrajinských sil z Donbasu.
„Blíží se bod zlomu.“ Historik naznačil, co se stane na přelomovém setkání v Abú Zabí
V pátek a v sobotu by se ve Spojených arabských emirátech (SAE) měly setkat ruská, americká a ukrajinská delegace. Přiblížíme se po téměř čtyřech letech války konečně k míru? Může něco nebo někdo zastavit Vladimira Putina? O tom všem v rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví britský historik a odborník na moderní Rusko Mark Galleoti.
ŽIVĚČtveřici L-159 měla armáda pro Ukrajinu připravenou, potvrdil generál Řehka
Náčelník generálního štábu Karel Řehka v pátek potvrdil, že armáda byla připravena vyčlenit čtyři letouny L-159 pro Ukrajinu. Ve stanovisku z října i z prosince doporučovala poskytnutí letounů formou daru. Armáda ve stanovisku zároveň upozornila, že přestože letouny nejsou nepotřebné, jejich darování by neohrozilo bezpečnost Česka.
Bizarní statistikou budí posměch. Klub NHL padl na dno, na prodej je i Čech
Než Vancouver Canucks v noci na čtvrtek zvítězili, stihli prohrát jedenáctkrát za sebou. Byla to jejich nejhrůznější série za 56 let v hokejové NHL. I další, ještě mnohem pozoruhodnější statistika potvrzuje, co je nevyhnutelné: přestavba. Ta se může dotknout i tamní české kolonie.