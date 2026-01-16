Loprais se modlil za konec etapy, dokonce skončil na boku. Bylo to o přežití, hlásil

Aleš Loprais obsadil ve 12. etapě Rallye Dakar páté místo mezi kamiony a před závěrečnou etapou vzrostla jeho ztráta na vedoucího Litevce Vaidotase Žalu na 21 minut. Etapu vyhrál průběžně třetí Mitchel van den Brink z Nizozemska, který za Lopraisem celkově zaostává o devět minut. V sobotu čeká na účastníky 48. ročníku závěrečných 108 km rychlostních zkoušek.
Loprais vyhrál předešlé tři etapy a ve čtvrtek se mu podařilo snížit ztrátu na Žalu 16:24 minuty. I dnes na tom byl podle mezičasů dlouho lépe, v závěru ale mírně ztratil a klesl z druhého na páté místo. Důvodem byly technické problémy, kvůli kterým v dunách "položil" svůj kamion na bok a musel mu pomáhat Žala.
"Dnes to byla etapa se vším všudy a jednou na to budeme vzpomínat u krbu a zasmějeme se tomu. Dnes tam ale byly momenty, kdy nám do smíchu nebylo. Po 50 km nám odešel náhon 4x4, což bylo martyrium," uvedl Loprais na sociálních sítích.
V kamenité části etapy si s nástrahami trati poradil a dlouho vše vycházelo i v písku. "Modlil jsem se, ať nepřijdou duny, které jsou normálně naše parketa. V závěru přišly a bylo to o přežití, protože tam bylo i hodně kamení. Museli jsme hledat jiná místa průjezdů," řekl Loprais. V jedné pasáži pak skončil na boku. "Měli jsme štěstí, že za námi jel Žala, který nás postavil na kola, za což jsem mu vděčný," dodal Loprais.
Lopraise tím pádem předstihl nakonec třetí Martin Šoltys i čtvrtý Martin Macík, jenž by se po problémech Nizozemce Kaie Huzinka mohl posunout na celkové čtvrté místo. "Opět jsme dojeli bez (předního) okna. Tentokrát to byl strom. Jinak ale všechno v pohodě. Měli jsme defekt, ale celkově jsme si to užili," řekl Macík.
Vydařený závěr rallye zažívá Šoltys, který ale pokračuje bez šance na dobrý celkový výsledek. "Byla to krásná a těžká etapa. Neměli jsme jediný problém, navigačně to bylo taky super. Kdyby se tolik neprášilo a dalo se předjíždět, bylo by to ještě lepší," řekl Šoltys.
Hlavní kategorii automobilů stále kraluje Násir Attíja z Kataru, který byl dnes nejrychlejší a míří za šestým triumfem na rallye. Dnes zvýšil náskok na průběžně druhého Španěla Naniho Romu na 15 minut. Martin Prokop zajel v etapě třináctý čas s odstupem 12 minut na Attíju a průběžně se posunul na 24. místo.
"Byl to hrozný mazec v nekonečných kamenitých sekcích. Bohužel jsme brzy na obou zadních kolech dostali pomalé defekty, tak jsme museli zvolnit. Kameny nekončily, takže jsme jedno kolo měnili. Nakonec jsme měli tři defekty, do cíle jsme dojížděli bez rezerv," uvedl Prokop na sociálních sítích. Navíc měl problémy s řazením. "Byli jsme rádi, že jsme to projeli," dodal.
Mezi motocyklisty je Milan Engel i nadále dvacátý. Nejlepší Čech v kategorii zajel osmnáctý čas a ztratil 38 minut na nejrychlejšího Rickyho Brabce. Americký pilot se posunul do čela pořadí a míří za třetím triumfem v legendární soutěži.
Továrnímu jezdci Hondy se vyplatila čtvrteční strategie. Brabec v závěru minulé etapy zpomalil, aby dnes nestartoval jako první. Druhého Luciana Benavidese z Argentiny porazil o 3:43 minuty a celkově teď před ním vede o 3:20 minuty.
"Dneska jsem to chtěl odjet stabilně, ale nakonec jsem jel fakt naplno. Závodilo se naprosto brutálně, nečekal jsem to, že takhle do toho všichni půjdou. Já do toho dal maximum," řekl Engel, jehož čas zhoršila minutová penalizace za překročení povolené rychlosti.
Jezdec týmu Orion Moto Racing Group tím přišel o možnost posunout se na 19. místo, před sobotou jej od Španěla Josepa Pedra dělí 20 sekund. "Všechno je ještě otevřené. Byla to strašně těžká etapa, hodně kamenitá. Připadalo mi, že tam je 50 procent kamení, hodně se bloudilo. Jelo se furt v řečištích. Jsem unavený, zápěstí mě bolí. Bylo to fakt těžký. Strašně se těším do cíle, ještě tam nejsme," dodal Engel.
"Obvinění jednoznačně odmítám." Ředitel Nemocnice Na Františku Erhart přesto rezignoval
Ředitel pražské Nemocnice Na Františku David Erhart oznámil rezignaci na funkci. Důvodem jsou obvinění, které tento týden zveřejnil server Seznam Zprávy. Na pátečním jednání radních Prahy 1 to sdělila Karolína Šnejdarová, mluvčí první městské části, která nemocnici zřizuje. Nařčení končící ředitel odmítl.
ŽIVĚPavel převzal od Zelenského Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po pátečním jednání v Kyjevě udělil českému prezidentovi Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně za osobní přínos ke spolupráci a za obhajobu územní celistvosti Ukrajiny. Petr do ukrajinské metropole přicestoval ráno vlakem krátce poté, co se stala opět terčem ruských dronů.
ŽIVĚSpojené státy prodávají venezuelskou ropu o 30 procent dráž než Venezuela samotná
Spojené státy dosahují při prodeji venezuelské ropy zhruba o 30 procent vyšších cen, než za jaké ji prodávala samotná Venezuela. Řekl to americký ministr energetiky Chris Wright. Spojené státy začaly s prodejem ropy z této latinskoamerické země poté, co americké síly začátkem letošního roku unesly prezidenta Nicoláse Madura a postavily ho v USA před soud.
Čečenec chtěl v Německu útočit na izraelské velvyslanectví. Ve vězení stráví tři roky
Německý soud v pátek poslal na tři roky do vězení 19letého Čečence s ruským občanstvím, který plánoval bombový útok na izraelské velvyslanectví v Berlíně. Vinným jej shledal z přípravy útoku a také z pokusu o členství v zahraniční teroristické organizaci, informovala agentura DPA. Mladíka německá policie zadržela loni v únoru.
ŽIVĚPrezident nemá navržené ministry kádrovat, ale hned schválit, usnesla se vládní koalice
Sněmovna vyzvala v pátek hlasy vládní koalice prezidenta Petra Pavla, aby jmenoval členy vlády na návrh premiéra bezodkladně a bez hodnocení vhodnosti adeptů. Výzva však přímo nezmiňuje prezidenta Motoristů Filipa Turka, kterého hlava státu kvůli jeho postojům a výrokům odmítla jmenovat ministrem životního prostředí. Podle opozice je usnesení k ničemu, protože prezident není Sněmovně odpovědný.