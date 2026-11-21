MMA zápasník Jiří Procházka prohrál souboj s Navajem Stirlingem z Nového Zélandu a připsal si v elitní světové organizaci UFC druhý nezdar za sebou. Stirling na galavečeru v Dauhá českého bijce knokautoval dvě sekundy před koncem druhého kola a udržel neporazitelnost.
Čtyřiatřicetiletý Procházka se do oktagonu vrátil po dubnové porážce v titulovém boji proti jinému novozélandskému bojovníkovi Carlosu Ulbergovi. Prohrál tehdy k.o. v 1. kole.
Úvod zápasu mezi Procházkou a Stirlingem byl opatrný, soupeř českou hvězdu MMA zasahoval kopy na nohu, výrazně jej ale neohrozil. Rodák z Hostěradic na Znojemsku se poprvé výrazněji předvedl ve třetí minutě prvního kola, ve čtvrté dokázal o pět let mladšího bojovníka zasáhnout a poslat na zem, ale žádnou výhodu nezískal.
Oproti minulosti Procházka bojoval výrazně taktičtěji, v samotném závěru druhého kola jej ale Stirling zasáhl pravým hákem, na bezvládného Čecha dál útočil a rozhodčí zápas ukončil.
Člen brněnského Jetsaam Gymu si připsal čtvrtou prohru v UFC. "Byl lepší, gratuluji mu," řekl Procházka, který má v organizaci, ve které v minulosti držel v polotěžké váze titul, bilanci šesti výher a čtyř porážek. Dnešním nezdarem se mu vzdálila další titulová šance.
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