Priske kritiku čekal. Kdyby to vyšlo, byl bych za génia, hájí svůj kontroverzní tah

Trenér Brian Priske si navzdory překvapivé domácí remíze 1:1 s nováčkem norské nejvyšší soutěže Lilleströmem ve druhém utkání ligové fáze Evropské ligy nemyslel, že s výkonem fotbalistů Sparty bylo něco špatně.
Dánský kouč na tiskové konferenci prohlásil, že Pražané 85 minut hráli dobře. Oproti nedělnímu zápasu s Pardubicemi udělal pět změn v sestavě, a pokud by podle něj Letenští udrželi vedení 1:0, o nějž přišli v nastavení, byl by považován za génia. Takto ale očekává kritiku.
Sparťané od 56. minuty vedli zásluhou střídajícího Jocima Alcócera, na začátku nastavení ale zmrazil Letnou další příchozí hráč z lavičky Thomas Olsen. "Nemyslím si, že bylo něco špatně. Chyběl nám jen lepší výsledek, odehráli jsme dobrý domácí zápas na evropské scéně. Trápili jsme se s vytvářením šancí proti dobře organizovanému týmu. Pětaosmdesát minut jsme hráli dobře, jen nám chyběly branky," uvedl devětačtyřicetiletý Priske.
Oproti Pardubicím značně obměnil zahajovací jedenáctku. "Tuhle otázku, jestli těch změn nebylo až moc, od vás (novinářů) dostávám pořád. Kdybychom vyhráli 1:0, byl bych génius, že jsem nechal několik hráčů odpočívat. S ohledem na ztrátu bodů to ale muselo být špatné rozhodnutí," mínil někdejší kouč Midtjyllandu, Antverp nebo Feyenoordu Rotterdam.
"Myslím si, že v první půli jsme dokonale kontrolovali hru. Oni neměli žádnou šanci, skoro neútočili. Chyběl nám jen finální produkt od Singhateha nebo Juráska. Žádný z mých hráčů nemůže odehrát devět zápasů v řadě v 29 dnech. Je to nemožné, změny dělat musíme. Jak jsem řekl, 85 minut jsme hráli velmi dobře. Pak ale bohužel Toby (Guddal) podklouzl a vyrovnali na 1:1," konstatoval Priske.
Pražané se ve druhé půli za stavu 1:0 dožadovali pokutového kopu po údajném faulu na Huga Sochůrka. "Myslím si, že to byla penalta. Jasná," podotkl dánský trenér.
Od novinářů dostal otázku, jestli by před startem hlavní fáze soutěže bral čtyři body z úvodních dvou zápasů. V září Sparta načala působení v Evropské lize výhrou 4:1 v Jerevanu proti Araratu-Armenia.
"Nezáleží na tom, jestli bych je bral, nebo ne. Čtyři body jsou prostě realita. Zápas v Jerevanu se nám líbil, i dnes nás výkon z 90 procent těšil, ale jsme zklamaní z konečného výsledku. Máme čtyři body, ale cílem bylo vyhrát obě úvodní utkání," řekl Priske.
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