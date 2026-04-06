Priske bral tři body s Karvinou, po zápase ale mluvil o zklamání: Tohle máte vy Češi v sobě

Dánský trenér fotbalistů pražské Sparty Brian Priske po ligovém vítězství 2:0 nad Karvinou pogratuloval české reprezentaci a jejímu kouči Miroslavu Koubkovi k postupu na mistrovství světa.
Osmačtyřicetiletý rodák z Horsensu ocenil, že soupeř proti jeho krajanům ukázal v úterním finále kvalifikačního play off vynikající mentalitu. Priske to uvedl na tiskové konferenci po 28. ligovém kole.
Dříve než padly první otázky, vzal si sparťanský trenér sám slovo. "Velký respekt Miroslavu Koubkovi, realizačnímu týmu a hráčům. Je to obrovský úspěch a pro Česko opravdu velká věc. Zvládli jste dva velmi důležité a těžké zápasy. O to více respektu si Koubek zaslouží. Těším se, až Česko uvidím na šampionátu," pogratuloval Priske k postupu na světový šampionát po 20 letech.
Před baráží dánský kouč mluvil s novým kapitánem českého týmu a bývalým kapitánem Sparty Ladislavem Krejčím, finále na Letné pak z hlediště pozorně sledoval. "Samozřejmě jsem zklamaný, že se Dánsko nekvalifikovalo. Měli jsme mnoho šancí, ale na druhou stranu bychom se měli zaměřit na to, co dokázali čeští hráči a trenér Koubek," podotkl.
Česká reprezentace na něj udělala velký dojem. "Silná mentalita, úsilí. Byla radost koukat, jak všichni bojují, jak drží pospolu. Například při závěrečných penaltách. To jsou věci, které Češi mají v sobě, jaké vidíme i v lize," vyzdvihl Priske.
Právě na náležitou mentalitu upozornili hráče Sparty jejich fanoušci. Před výkopem dnešního duelu rozvinuli choreo s velkým rudým dresem a s anglickým textem: Buď si to zasloužíš, nebo to nenos. "Všiml jsem si toho transparentu. Mám k fanouškům největší respekt a je správné, že mají svůj názor. Má zodpovědnost je dělat kroky, abychom byli lepší a silnější. Nejsme spokojeni s vypadnutím z MOL Cupu a s tím, jak se sezona vyvíjí," řekl Priske.
"Musíme tlačit na hráče, aby podávali optimální výkony a všechno pak přenesli na hřiště. Garantuji všem, že všichni na Strahově makáme naplno. Teď třeba dostanou všichni dva dny volno, aby si užili svátky, ale my jim musíme speciálně říkat, aby zítra nejezdili a netrénovali. Jsme si vědomi nároků nejen fanoušků a jsem si jistý, že se dostaneme tam, kde chceme být," doplnil Priske, jehož tým ztrácí z druhého místa ligové tabulky 10 bodů na vedoucí Slavii.
