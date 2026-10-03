Připadám si jako v pohádce, nevěřil po debutu Naderi. Prozradil, jak funguje kabina

Německý rodák Ryan Naderi má za sebou debut v české fotbalové reprezentaci. Na hřišti úřadujících mistrů světa a Evropy Španělů nastoupil od 56. minuty. V rozhovoru s novináři po prohře 1:3 přiznal, že byl z premiéry nervózní, jelikož šlo o jeho největší zápas v kariéře. Vzhledem k dění v posledních dnech si přijde trochu jako v pohádce.
Naderi se narodil v Drážďanech české matce a bulharskému otci. Útočníka Glasgow Rangers v srpnu po zápase proti Jablonci v kvalifikaci Konferenční ligy oslovil generální manažer národních týmů Pavel Nedvěd. Sám hráč se snažil pomoci vyřídit potřebné administrativní záležitosti, aby mohl reprezentovat Česko. K mužstvu se připojil teprve v úterý a dnes dostal první šanci.
"Neuvěřitelné. Bylo to ohromné stát na hřišti, hrozně jsem si to užil. Jasně, že jsem byl trochu nervózní, protože je to ohromný zápas, zatím největší v mém životě. Chtěl jsem si to užít," prohlásil třiadvacetiletý Naderi.
Přijde si jako v pohádce. "Trochu jo. Je to pro mě ohromné být tady, hodně si to užívám. V poslední době jsou to pro mě velké kroky. Lhal bych, kdybych řekl, že jsem tomu vůbec nevěřil. Jasně, že si musíš věřit. Jsem hrozně vděčný za tu možnost," uvedl někdejší hráč Hansy Rostock.
V 79. minutě mohl vyrovnat na 2:2, když gólman David Raya neudržel na brankové čáře míč po hlavičce kapitána Ladislava Krejčího a Naderi ho dorazil do sítě. Kvůli faulu střídajícího Lukáše Červa však gól neplatil. "Písknul docela rychle, takže nebyla možnost se moc dlouho těšit. Je to škoda, doufám (v branku) příští zápas," prohlásil Naderi.
Pochvaluje si českou kabinu. "Je vtipná, Češi mají dobrý humor. Lidi jsou hrozně hodní, pomáhají mi, kde můžou," řekl Naderi. V hledišti v severošpanělském Oviedu ho na vlastní oči z rodiny nikdo neviděl. V úterním duelu v londýnském Wembley proti Anglii tomu ale bude jinak.
Domácí půjdou do zápasu po dnešní drtivé výhře 7:0 v Chorvatsku. "To nás nezajímá, ne? Dneska jsme proti nim nehráli. Musíme se co nejvíc soustředit na sebe a budeme hrát co nejlépe, abychom je tam porazili," uvedl Naderi.
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