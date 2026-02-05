Příliš krutý výsledek. Češky se držely statečně, favoritkám fandili Vance a Rubio

České hokejistky vstoupily do olympijského turnaje v Miláně porážkou 1:5 s vysoce favorizovaným týmem USA. O jediný gól se proti úřadujícím mistryním světa postarala z brejku po návratu z trestné lavice devatenáctiletá útočnice Barbora Juříčková.
Američanky v osmém vzájemném utkání s českým výběrem udržely neporazitelnost, rozhodující náskok si vypracovaly ve druhé třetině.
Druhé utkání čeká české svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové v pátek, kdy se od 14:40 utkají se Švýcarskem.
ŽIVĚKuba je připravena jednat s USA, trvá ale na respektování suverenity
Kuba je podle svého prezidenta Miguela Díaze-Canela připravena jednat se Spojenými státy. Politik však trvá na tom, že rozhovory musí probíhat z pozice rovnocenných partnerů a s respektem ke kubánské státní suverenitě.
Při výbuchu v nelegálním uhelném dole v Indii zahynulo nejméně 16 lidí
Nejméně 16 lidí ve čtvrtek zahynulo při explozi v nelegálním uhelném dole v severovýchodní části Indie. Osm horníků utrpělo zranění a další patrně zůstali uvěznění pod zemí, informovala agentura Reuters.