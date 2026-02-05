Přeskočit na obsah
Příliš krutý výsledek. Češky se držely statečně, favoritkám fandili Vance a Rubio

ČTK

České hokejistky vstoupily do olympijského turnaje v Miláně porážkou 1:5 s vysoce favorizovaným týmem USA. O jediný gól se proti úřadujícím mistryním světa postarala z brejku po návratu z trestné lavice devatenáctiletá útočnice Barbora Juříčková.

Ice Hockey - Women's Preliminary Round - Group A - United States of America vs Czech Republic
Marco Rubio, ministr zahraničí USA, sleduje zápas Česka a USA společně s viceprezidentem JD VancemFoto: REUTERS
Američanky v osmém vzájemném utkání s českým výběrem udržely neporazitelnost, rozhodující náskok si vypracovaly ve druhé třetině.

Druhé utkání čeká české svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové v pátek, kdy se od 14:40 utkají se Švýcarskem.

