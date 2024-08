Čtyři roky po Jiřím Losovi zemřel na mezinárodním závodu automobilů do vrchu v Albrechticích u Lanškrouna další pilot. Dvaatřicetiletý Ondřej Chytil v neděli odpoledne podlehl vážným zraněním po nárazu ve vysoké rychlosti do stromu. Podle Deníku mu nepomohl ani rychlý zásah záchranářů. Závod byl předčasně ukončen.

Brněnský pilot Chytil v sobotním programu na čtyřkilometrové rychlé trati u Lanškrouna obsadil druhé místo. O den později v kokpitu své formule Martini MK39 zahynul.

V Albrechticích se o víkendu uskutečnil 5. ročník závodu, který nese podtitul Memoriál Jiřího Lose. Ten na stejné trati zemřel v srpnu roku 2020 ve věku 44 let při tréninku. Ve vysoké rychlosti ve výjezdu ze zatáčky sjel do lesa a rovněž narazil do stromu.