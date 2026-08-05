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Sport

Prezident Pavel se jako fotograf stal členem Klubu sportovních novinářů

ČTK

Český prezident Petr Pavel se jako volný fotograf stal členem Klubu sportovních novinářů České republiky (KSN). Na webu o tom informoval předseda tohoto tradičního profesního sdružení Michal Dusík.

Petr Pavel
Petr PavelFoto: Reuters
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Ujistil, že přihlášku hlavy státu klub posoudil ve standardním přijímacím procesu s vyhodnocením jeho dosavadní činnosti. Pavel se fotografování věnuje dlouhodobě, zaměřuje se především na motoristický sport.

Nyní se stal členem organizace, která od roku 1923 sdružuje profesionální sportovní novináře, reportéry, fotoreportéry a další pracovníky médií. Chrání jejich profesní zájmy a podporuje kvalitní podmínky pro jejich novinářskou práci.

"Pan prezident splnil všechna pravidla pro přijetí v pozici volného fotografa a byl přijat i do Mezinárodní asociace sportovních novinářů AIPS," uvedl Dusík.

V poslední době Pavel fotografoval například slavný závod 24 hodin Le Mans, Grand Prix České republiky MotoGP v Brně, mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace nebo závod plochodrážní Grand Prix v Praze.

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Na konci července se jako fotograf s akreditací mezinárodní organizace FIA objevil také na Velké ceně Maďarska formule 1 na Hungaroringu, kde fotografoval společně s českým sportovním fotografem Jiřím Křenkem.

V Klubu sportovních novinářů je přibližně stovka členů, kteří působí jako fotografové na volné noze a věnují se sportovní fotografii. Nyní se mezi ně zařadil i prezident Pavel, který tak nemusí být na sportovních akcích jen čestným hostem.

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