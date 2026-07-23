Přeskočit na obsah
Benative
23. 7. Libor
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Převratné změny ve Slavii: Chorý se vrátil do týmu, mistra naopak opouští zvučná jména

ČTK

Reprezentační útočník Tomáš Chorý zůstává ve fotbalové Slavii. Nejlepší střelec minulé prvoligové sezony, jenž byl po květnovém nedohraném derby vyřazen z kádru, se před startem nové sezony vrátil do týmu. Zástupci úřadujícího českého šampiona o tom informovali na tiskové konferenci před začátkem ročníku.

Fotbal - Chance liga 2025/26 - Sparta - Slavia (v bílo - červeném)
Tomáš Chorý a trenér Slavie Jindřich TrpišovskýFoto: Profimedia – Michal Beránek / CNC / Profimedia
Reklama

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík Chorého společně s bekem Davidem Douděrou po derby, které se nedohrálo kvůli řádění fanoušků, vyřadil z kádru za opakované disciplinární prohřešky. Šéf klubu v květnu uvedl, že ani jeden z nich si už za Pražany nezahraje. V případě Chorého však zasáhl majitel Slavie Pavel Tykač, který po dnešní dopolední schůzce dal jednatřicetiletému českému reprezentantovi ještě jednu šanci.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Russian President Vladimir Putin meets with Uzbek President Shavkat Mirziyoyev in Strelna
Russian President Vladimir Putin meets with Uzbek President Shavkat Mirziyoyev in Strelna
Russian President Vladimir Putin meets with Uzbek President Shavkat Mirziyoyev in Strelna

Vyjednávání bylo náročné. Nové sankce proti Rusku nakonec podpořili zástupci EU

Zástupci států EU ve čtvrtek podpořili přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině, potvrdil unijní diplomat. Nová omezení se dlouho nedařilo schválit zejména kvůli výhradám, které mělo Řecko v souvislosti s omezením přepravy ruského zkapalněného plynu, což by podle Atén citelně zasáhlo řeckou lodní dopravu. Nakonec si Řecko podle informací ČTK vyjednalo určité ústupky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama