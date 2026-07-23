Převratné změny ve Slavii: Chorý se vrátil do týmu, mistra naopak opouští zvučná jména

Reprezentační útočník Tomáš Chorý zůstává ve fotbalové Slavii. Nejlepší střelec minulé prvoligové sezony, jenž byl po květnovém nedohraném derby vyřazen z kádru, se před startem nové sezony vrátil do týmu. Zástupci úřadujícího českého šampiona o tom informovali na tiskové konferenci před začátkem ročníku.
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík Chorého společně s bekem Davidem Douděrou po derby, které se nedohrálo kvůli řádění fanoušků, vyřadil z kádru za opakované disciplinární prohřešky. Šéf klubu v květnu uvedl, že ani jeden z nich si už za Pražany nezahraje. V případě Chorého však zasáhl majitel Slavie Pavel Tykač, který po dnešní dopolední schůzce dal jednatřicetiletému českému reprezentantovi ještě jednu šanci.
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