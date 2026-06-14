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Sport

Přestřelka ve druhé půli. Japonce proti Nizozemsku spasil gól po rohu

ČTK

Fotbalisté Nizozemska vstoupili do mistrovství světa remízou 2:2 s Japonskem. Všechny branky padly po přestávce, Evropané dvakrát vedli.

Japan Netherlands WCup Soccer
Japan's Koki Ogawa, left, celebrates with teammates their side's second goal against the Netherlands during a World Cup Group F soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Julio Cortez)Foto: CTK
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