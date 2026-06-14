Přestřelka ve druhé půli. Japonce proti Nizozemsku spasil gól po rohu

Fotbalisté Nizozemska vstoupili do mistrovství světa remízou 2:2 s Japonskem. Všechny branky padly po přestávce, Evropané dvakrát vedli.
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Přibrala? Může přijít o peníze. Otěhotněla? O práci. Nizozemská házenkářská legenda popsala temnou stránku vrcholového sportu.
Stateční bojovníci z Curacaa vzdorovali půl hodiny. Pak je přejela německá mašina
Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa suverénním vítězstvím 7:1 nad Curacaem. Dvěma góly se na kanonádě podílel útočník Arsenalu Kai Havertz. Na vedoucí branku Lukase Nmechy sice outsider a debutant na světovém šampionátu odpověděl překvapivým vyrovnáním z kopačky Livana Comenencii, ale pak už favorit dominoval.
Gólu Švýcarska předcházel podezřelý moment. Diktatura, obořil se Neville na FIFA
Mezinárodní fotbalová federace FIFA musí na mistrovství světa obhajovat další kontroverzi. O úvodní branku Švýcarů na turnaji se postaral Breel Embolo z pokutového kopu, z opakovaných záběrů se ale zdálo, že faulovaný Remo Freuler se nacházel v ofsajdové pozici.
ŽIVĚ Moskva stojí před extrémně riskantním rozhodnutím. Může sáhnout po nepopulárním kroku
Režim Vladimira Putina se ocitá pod tlakem. Ruský náborový systém se blíží bodu zlomu a čím dál více se začíná spekulovat o nucené mobilizaci. Kreml tak může velmi brzy čelit tlaku a zvážit politicky riskantní rozšíření odvodů, uvedl deník The Kyiv Independent. Moskva se údajně připravuje povolat desítky tisíc nových vojáků, aby kompenzovala rostoucí ztráty na bojišti.
Čech bude pilotem kosmické lodi. Málokdo ví, jaký unikátní výzkum ho tam čeká
Druhý Čech v historii se vydá do vesmíru. Astronaut Aleš Svoboda má letět na mezinárodní vesmírnou stanici příští rok. Vynést by ho tam měla v lodi Dragon raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Cesta je součástí projektu Česká cesta do vesmíru. Na něm se podílí i pracovník pražského planetária a popularizátor kosmonautiky Jan Spratek. V rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje, co českého astronauta čeká.