Wolves opět bodovali. Krejčí se ale svíjel v bolestech a střídal

Poslední Wolverhampton v anglické lize potřetí za sebou bodoval. V 21. kole remizoval na hřišti Evertonu 1:1. Navíc mohl myslet i na lepší výsledek, protože soupeř v závěru dohrával v devíti. Opora hostů Ladislav Krejčí byl dvakrát ošetřován a ve druhé půli střídal.
Bod vystřelil Wolverhamptonu osmnáctiletý útočník Mané, který v 69. minutě reagoval na trefu Keanea z prvního poločasu a navázal na minulý duel proti West Hamu, v němž si otevřel střelecké konto v Premier League.
V 83. minutě byl prvním vyloučeným na domácí straně obránce Keane, jehož o osm minut později doplnil anglický reprezentační kolega Grealish. Wolverhampton ale dvojnásobnou přesilu nezužitkoval a na záchranu mu v tabulce schází 14 bodů. Everton je dvanáctý.
Otazník visí nad zdravotním stavem Krejčího, který v 67. minutě střídal. Předtím ho ve druhé půli dvakrát museli ošetřovat.
Fotbalisté City i United opět ztratili, navíc oba kluby z Manchesteru uhrály už potřetí za sebou remízu: City s Brightonem 1:1, "Rudí ďáblové" se po odvolání trenéra Rúbena Amorima rozešli se sestupem ohroženým Burnley s výsledkem 2:2. Výhry se nedočkala ani třetí Aston Villa. Na hřišti Crystal Palace hrála bez branek, a vedoucí Arsenal si tak může před ní i City může vybudovat už osmibodový náskok, pokud ve čtvrtek porazí doma Liverpool.
City poslal ve 40. minutě do vedení z penalty Haaland, což byl pro něj už 150. gól za tento klub. Brighton vyrovnal po hodině hry: Mitoma na hranici vápna převzal Ayariho přihrávku z křídla a nízkou střelou do vzdálenějšího rohu překonal brankáře Donnarummu. Domácí si v závěru vypracovali velký tlak, ale na premiérovou výhru v roce 2026 nakonec nedosáhli.
United už bež Amorima k výhře nad Burnley nestačily ani dvě branky Slovince Šeška, jenž tak ukončil devítizápasový střelecký půst. O dělbu bodů se postaral domácí útočník Anthony. Hosté v závěru sahali po vítězství, Laceyho dělovka ale skončila jen na břevnu.
Chelsea prohrála na hřišti Fulhamu 1:2 a na ligové vítězství čeká už pět kol. Dnes jí cestu k třem bodům výrazně zkomplikoval obránce Cucurella, jenž jako poslední hráč už v 22. minutě stáhl Wilsona a viděl červenou kartu. Domácí přesilovku využili až v 55. minutě díky Jiménezovi, "Blues" ale o 17 minut později srovnali zásluhou Delapa. Dvaadvacetiletý útočník se za Chelsea prosadil v Premier League poprvé od letního přestupu z Ipswiche.
O triumfu Fulhamu definitivně rozhodl až Wilson, který si devět minut před koncem na hranici vápna našel odražený míč a překonal brankáře Sáncheze. Domácí opanovali derby s Chelsea na svém stadionu poprvé od ledna 2023.
Brentford potvrdil formu, zdolal Sunderland 3:0 a díky šestizápasové sérii bez prohry se vyšvihl na páté místo. O dva góly se postaral útočník Thiago, jenž v této sezoně dal už 16 branek a stanovil nový brazilský rekord v Premier League. Předstihl bývalého útočníka Liverpoolu Firmina, křídelníka Arsenalu Martinelliho a Cunhu - bývalého útočníka Wolverhamptonu, který od letošní sezony obléká dres Manchesteru United.
Anglická fotbalová liga - 21. kolo:
Bournemouth - Tottenham 3:2 (22. Evanilson, 36. Kroupi, 90.+5 Semenyo - 5. Tel, 78. Palhinha), Brentford - Sunderland 3:0 (30. a 65. Thiago, 73. Jarmoljuk), Crystal Palace - Aston Villa 0:0, Everton - Wolverhampton 1:1 (17. Keane - 69. Mané), Fulham - Chelsea 2:1 (55. Jiménez, 81. Wilson - 72. Delap), Manchester City - Brighton 1:1 (40. Haaland - 60. Mitoma), Burnley - Manchester United 2:2 (13. vlastní Heaven, 66. Anthony - 50. a 60. Šeško), Newcastle - Leeds 4:3 (36. a 90.+12 Barnes, 54. Joelinton, 90.+1 Guimaraes z pen. - 32. a 79. Aaronson, 45.+5 Calvert-Lewin z pen.).
Tabulka:
1.
Arsenal
20
15
3
2
40:14
48
2.
Manchester City
21
13
4
4
45:19
43
3.
Aston Villa
21
13
4
4
33:24
43
4.
Liverpool
20
10
4
6
32:28
34
5.
Brentford
21
10
3
8
35:28
33
6.
Newcastle
21
9
5
7
32:27
32
7.
Manchester United
21
8
8
5
36:32
32
8.
Chelsea
21
8
7
6
34:24
31
9.
Fulham
21
9
4
8
30:30
31
10.
Sunderland
21
7
9
5
21:22
30
11.
Brighton
21
7
8
6
31:28
29
12.
Everton
21
8
5
8
23:25
29
13.
Crystal Palace
21
7
7
7
22:23
28
14.
Tottenham
21
7
6
8
30:27
27
15.
Bournemouth
21
6
8
7
34:40
26
16.
Leeds
21
5
7
9
29:37
22
17.
Nottingham
21
6
3
12
21:34
21
18.
West Ham
21
3
5
13
22:43
14
19.
Burnley
21
3
4
14
22:41
13
20.
Wolverhampton
21
1
4
16
15:41
7
ŽIVĚ"Mír musí být důstojný." Zelenskyj bude s Američany jednat o Záporožské jaderné elektrárně
Ukrajinští a američtí zástupci mají ve Francii na programu další jednání. Očekává se, že se budou zabývat nejobtížnějšími otázkami - územími a Záporožskou jadernou elektrárnou. Na síti X to ve středu uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Mír musí být důstojný. A to závisí na partnerech - na tom, zda zajistí skutečnou připravenost Ruska ukončit válku," dodal Zelenskyj.
ŽIVĚTrump dál tlačí na Venezuelu. Požaduje, aby omezila vztahy s Čínou, Ruskem, Íránem a Kubou
Bílý dům od Venezuely chce, aby omezila své vztahy s Čínou, Ruskem, Íránem a Kubou, a to včetně ekonomických. Vláda Donalda Trumpa podle zdrojů stanice ABC News sdělila prozatímní venezuelské prezidentce Delcy Rodríguezové, že její země musí splnit americké požadavky, než jí bude povoleno produkovat další ropu. Venezuelskou ropu mezitím budou USA prodávat na mezinárodních trzích.
ŽIVĚPrezident odmítá jmenovat Turka do vlády, Motoristé ji ale proto prý neopustí
Prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Po středečním novoročním obědě s hlavou státu to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda Motoristů Petr Macinka vyloučil, že by strana kvůli tomu opustila vládu. Řekl to při příchodu na večerní jednání poslaneckého klubu Motoristů. Kompetenční žalobu nicméně Macinka ani Babiš nezvažuje.
"Hrůzostrašně efektivní Američané." Ruské Buky při ochraně diktátora totálně selhaly
Venezuela se pyšnila údajně efektivní obranou. Ruské systémy protivzdušné obrany Buk měly ochránit prezidenta Nicoláse Madura, místo toho ale selhaly na plné čáře. Američané je vyřadili ještě předtím, než stačily vypálit jedinou raketu. To představuje špatnou zprávu nejen pro Rusko.