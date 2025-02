Překvapivě těžká mise. Plzeň udolala Zlín až v prodloužení

Fotbalisté Plzně v osmifinále domácího poháru porazili Zlín 4:1 až po prodloužení. Lídra druhé nejvyšší soutěže poslal už ve 13. sekundě do vedení Stanley Kanu, ale ještě do pauzy srovnal Václav Jemelka a v 93. minutě otočil stav střídající Rafiu Durosinmi. Postup prvoligového favorita do čtvrtfinále pak stvrdil dvěma góly Jan Kopic.

Trenér Viktorie Miroslav Koubek udělal sedm změn v základní sestavě oproti prohranému nedělnímu ligovému šlágru se Slavií, po němž jeho svěřenci ztrácejí z druhého místa tabulky na Pražany už 13 bodů. Zlín nastoupil k prvnímu soutěžnímu duelu od začátku listopadu, přesto favorita šokoval už ve 13. sekundě. Po nákopu potrestal chybu plzeňského kapitána Hejdy nigerijský útočník Kanu a skóroval hned v úvodním "ostrém" duelu za "Ševce".

Finalista minulého ročníku MOL Cupu srovnal ve 33. minutě, kdy si na Kalvachův přímý kop naběhl Jemelka a hlavou překonal Dostála. Západočeši pak do pauzy nevyužili dvě velké šance a v nastavení první půle pro změnu na druhé straně Kanuovu hlavičku vytáhl gólman Baier, který za A-mužstvo Viktorie chytal poprvé v sezoně.

Po změně stran znovu jako první zahrozili hosté, Buchvaldkův přímý kop vyrazil Baier. Pak už se hrálo prakticky na jednu branku, Západočeši se ale dlouho nemohli prosadit. Dva góly jim rozhodčí neuznali. V 69. minutě nejprve neplatila Kopicova branka kvůli ofsajdovému postavení spoluhráče a v šesté minutě nastavení si zase Šulc předtím, než dostal míč do sítě, pomohl při zpracování rukou.

Plzeň tak stejně jako Slavia ve středu proti jinému druholigovému soupeři Táborsku musela do prodloužení. V jeho třetí minutě chyboval gólman Dostál, Durosinmi se před ním dostal k dlouhému nákopu a hlavou poslal míč do sítě. Ve 104. minutě přidal pojistku po povedené kombinaci a Vydrově přihrávce Kopic a stejný hráč se prosadil i v předposlední minutě druhého prodloužení, kdy zakončil únik.

"Hlavní cíl dne v podobě postupu jsme splnili, i když se rodil trochu složitěji. Tím, že jsme dostali gól v první minutě, jsme si zápas trochu zkomplikovali. Po tom gólu se kluci chvíli hledali, to je normální věc. Pak si to sedlo a kluci odvedli kvalitní výkon," řekl na tiskové konferenci asistent trenéra Viktorie Marek Bakoš.

"Věřili jsme, že to zvládneme v základní době. Dali jsme dvě branky, které neplatily. Mužstvo se bilo s nepřízní osudu. Nakonec se to dostalo až do prodloužení a tam kluci zlomili odpor soupeře. Skládali jsme tým i s ohledem na náročnější program. Samozřejmě chceme pohárovou soutěž vyhrát, takže jsme se snažili, aby to mělo hlavu a patu," dodal bývalý slovenský útočník.

Viktoria porazila v poháru Zlín druhý rok po sobě, vloni v dubnu ho zdolala v semifinále rovněž doma 3:0. "Ševci" utrpěli první soutěžní prohru v sezoně, v druhé lize zatím přemožitele nenašli. "Pomohl nám první gól, to asi bylo nečekané pro všechny na stadionu. Rozhodl to laciný gól v prodloužení, soupeři vlil čerstvou krev do žil," řekl zlínský trenér Bronislav Červenka.

Už v úterý postoupil do čtvrtfinále obhájce trofeje Sparta, ve středu pak uspěly týmy Slavie a Bohemians 1905. Zbylá čtyři osmifinálová utkání se odehrají v březnu.

Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:

Viktoria Plzeň - Zlín 4:1 po prodl. (1:1, 1:1)

Branky: 104. a 119. Kopic, 33. Jemelka, 93. Durosinmi - 1. Kanu. Rozhodčí: Pechanec - Ratajová, Kotalík - Radina (video).

Sestava Plzně: Baier - Paluska, Hejda, Jemelka - Kopic, Kalvach (61. Vydra), Panoš (61. Červ), Valenta (106. Sojka), Doski (46. Cadu) - Vašulín (68. Durosinmi), Šulc (106. Dweh). Trenér: Koubek.