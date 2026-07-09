Překvapení na úkor Siniakové. Společně s Townsendovou se do semifinále deblu neprobila

Tenistka Kateřina Siniaková dohrála ve wimbledonské čtyřhře ve čtvrtfinále. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou dnes podlehly čínsko-francouzské dvojici Kuo Chan-jü, Kristina Mladenovicová 6:7. 5:7. Utkání proti turnajovým desítkám ztratily za necelé dvě hodiny.
Nasazené jedničky Siniaková s Townsendovou nevyužily šanci na druhý společný letošní grandslamový titul a čtvrtý celkově. Nenavázaly na červnový triumf z Roland Garros a prohrály po devíti zápasech. Titul z Wimbledonu mají z roku 2024, loni zvítězily na Australian Open.
Třicetiletá Siniaková mohla ve Wimbledonu uspět počtvrté, vedle Townsendové tam uspěla v letech 2018 a 2022 s Barborou Krejčíkovou. Nevyužila příležitost na zisk celkově 13. grandslamového titulu, vloni zvítězila ještě ve wimbledonském mixu s Nizozemcem Semem Verbeekem. Tento titul ale letos neobhajuje.
Siniaková s Townsendovou, které před dnešním utkáním procházely turnajem bez ztráty setu, přišly o první sadu za 66 minut. Nejprve nevyužily vedení 3:1, v sedmé hře promarnily sedm brejkbolů a set ztratily v tie-breaku. V něm nedotáhly náskok 5:1, ztratily pět výměn po sobě a v dramatické koncovce prohrály po neodvráceném třetím setbolu 8:10.
Ani ve druhé sadě česko-americkému páru nevyšel závěr. Siniaková s Townsendovou nejprve nevyužily za stavu 5:4 na příjmu dva setboly a vzápětí přišly o podání. Kuo Chan-jü s Mladenovicovou poté uzavřely zápas čistou hrou, Siniaková při prvním mečbolu zahrála bekhend do sítě.
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