Jan Kumstát se jako třetí český tenista v historii kvalifikoval na Turnaj mistrů pro hráče do 20 let.
Devatenáctiletý mladík si místo v osmičlenném startovním poli zajistil především díky srpnovému zisku tří titulů na challengerech v řadě. Nominaci potvrdila ATP Tour. Hrát se bude od 9. do 13. prosince v italském Reggio Calabria, kam se akce přesunula po třech letech v Saúdské Arábii.
Kumstát navázal na Jiřího Lehečku, který si Next Gen ATP Finals zahrál jako první Čech v roce 2022, a Jakuba Menšíka. Ten na akci startoval před dvěma lety a mohl hrát i vloni, před turnajem se ale odhlásil.
Prostějovský rodák zakončil rok na osmém místě letošního žebříčku. První byl Španěl Rafael Jódar, který už ale hrál elitní Turnaj mistrů v Turíně, druhý Brazilec Joao Fonseca kvůli zdravotním problémům předčasně ukončil sezonu.
Jako jednička tak na Next Gen ATP Finals postoupil další Španěl Martín Landaluce. Účast si zajistili také Francouz Moise Kouame, Japonec Rei Sakamoto, Ital Federico Cina, Američan Darwin Blanch a za Kumstátem devátý Rakušan Joel Schwärzler. Startovní pole doplnil domácí držitel divoké karty Pierluigi Basile.
Loni turnaj v Džiddě vyhrál Američan Learner Tien. Mezi lety 2017 a 2022 se akce konala v Miláně. Tituly z ní mají například Jannik Sinner či Carlos Alcaraz.
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