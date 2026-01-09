Preciado opouští Spartu. Ekvádorec míří do Brazílie, na Letnou putuje štědré odstupné

Fotbalový obránce Angelo Preciado je blízko odchodu ze Sparty. Sedmadvacetiletý reprezentant Ekvádoru míří podle serveru uol.com do brazilského klubu Atlético Mineiro. Letenští by za něj podle zákulisních zdrojů měli vyinkasovat částku okolo pěti milionů eur (přibližně 122 milionů korun) plus procenta z případného dalšího prodeje.
Sparta už se podle brazilských zdrojů s velkoklubem z města Belo Horizonte dohodla a přestup je velmi pravděpodobný. Preciado zamířil na Letnou v září 2023 a v první sezoně získal na Letné mistrovský double. Za Spartu odehrál 67 soutěžních zápasů s bilancí čtyř gólů a 12 asistencí.
Preciadův odchod by otevřel větší prostor pro Pavla Kadeřábka, který se po svém letním návratu z Německa na pravém kraji sparťanské sestavy s Ekvádorcem střídal.
Do Sparty naopak po Matyáši Vojtovi z Mladé Boleslavi míří druhá zimní posila. Křídelník Joao Grimaldo sdílel na sociálních sítích fotografie z letu do Prahy. Dvaadvacetiletý peruánský reprezentant je hráčem Partizanu Bělehrad a na podzim hostoval v Rize, za kterou proti Spartě nastoupil v předkole Konferenční ligy. Jeho odhadovaná cena je 1,3 milionu eur (přibližně 32 milionů korun) a 15 procent ze zisku z budoucího prodeje.
Je to opravdu kočka. O takové přednostce si může česká železnice nechat jen zdát
Novou přednostkou železniční stanice v západojaponské prefektuře Wakajama se ve středu stala kočka jménem Jontama, která je už třetí v pořadí. Pokračuje tak téměř 20 let stará tradice, která podpořila cestovní ruch a uchránila stanici před finančním krachem, napsala agentura Kjódó.
Macinku na Ukrajině přivítaly ruské rakety. Přinášíme podrobnosti přímo z Kyjeva
Byla to rychlá akce. Krátce poté, co ukrajinský ministr zahraničí pozval svůj český protějšek na návštěvu Ukrajiny, Petr Macinka (Motoristé) vyrazil na cestu, na níž ho Aktuálně.cz doprovází. Ministrův příjezd do Kyjeva v pátek ráno zkomplikoval útok ruských raket a dronů. S ukrajinskými politiky se setká ve chvíli, kdy se vztahy obou zemí s příchodem vlády Andreje Babiše (ANO) mění.
ŽIVĚSilné sněžení děsí řidiče. Doprava v Česku kolabuje, stojí i část dálnic
Od pátečního rána postupuje od jihozápadu přes západní Čechy k severovýchodu pásmo intenzivního sněžení, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Sněžení a nízké teploty komplikují dopravu v řadě krajů, silničáři jsou v terénu a policie hlásí první nehody. Meteorologická výstraha platí v některých regionech do 11:00.
Nečas opět zářil. Bleskovou ranou z téměř nulového úhlu propálil gólmana Ottawy
Hokejisté Colorada rozstříleli v NHL Ottawu 8:2, Martin Nečas k tomu přispěl gólem a asistencí.
ŽIVĚNerespektuje právní řád. Prezident napsal Babišovi, proč odmítá jmenovat Turka
Žádné ojedinělé excesy. Filip Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči právnímu řádu, napsal prezident Pavel v dopise Babišovi, proč odmítl Turka jmenovat ministrem.