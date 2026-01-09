Přeskočit na obsah
Preciado opouští Spartu. Ekvádorec míří do Brazílie, na Letnou putuje štědré odstupné

ČTK

Fotbalový obránce Angelo Preciado je blízko odchodu ze Sparty. Sedmadvacetiletý reprezentant Ekvádoru míří podle serveru uol.com do brazilského klubu Atlético Mineiro. Letenští by za něj podle zákulisních zdrojů měli vyinkasovat částku okolo pěti milionů eur (přibližně 122 milionů korun) plus procenta z případného dalšího prodeje.

ARTIS BRNO - SPARTA PRAGUE
ARTIS BRNO - SPARTA PRAGUE Angelo Preciado of Sparta during the MOL Cup Round of 16 - 4th round - round 4 - football match between Artis Brno and AC Sparta Praha. Brno, Czechia, December 03, 2025. Photo by Branislav Racko Copyright: xx 080A3739,Image: 1056352814, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO Foto: IMAGO
Sparta už se podle brazilských zdrojů s velkoklubem z města Belo Horizonte dohodla a přestup je velmi pravděpodobný. Preciado zamířil na Letnou v září 2023 a v první sezoně získal na Letné mistrovský double. Za Spartu odehrál 67 soutěžních zápasů s bilancí čtyř gólů a 12 asistencí.

Preciadův odchod by otevřel větší prostor pro Pavla Kadeřábka, který se po svém letním návratu z Německa na pravém kraji sparťanské sestavy s Ekvádorcem střídal.

Do Sparty naopak po Matyáši Vojtovi z Mladé Boleslavi míří druhá zimní posila. Křídelník Joao Grimaldo sdílel na sociálních sítích fotografie z letu do Prahy. Dvaadvacetiletý peruánský reprezentant je hráčem Partizanu Bělehrad a na podzim hostoval v Rize, za kterou proti Spartě nastoupil v předkole Konferenční ligy. Jeho odhadovaná cena je 1,3 milionu eur (přibližně 32 milionů korun) a 15 procent ze zisku z budoucího prodeje.

