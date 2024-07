Praha svědkem senzace. Šestnáctiletá Samson si vyšlápla na krajanku Siniakovou

Šestnáctiletá tenistka Laura Samson vyhrála nečekaně na antukovém turnaji WTA v Praze "české derby" proti nasazené dvojce Kateřině Siniakové 1:6, 7:5, 6:3 a postoupila do čtvrtfinále. V něm se utká s Ruskou Oksanou Selechmetěvovou. Skončila i Dominika Šalková, jež duel proti Polce Magdaleně Frechové vzdala za stavu 4:6, 7:6, 2:2 kvůli zranění nohy.

Osmadvacetiletá Siniaková, která po pondělní výhře nad Američankou Louisou Chiricovou vyhledala kvůli vyčerpání lékařské ošetření, se i dnes potýkala se zdravotními problémy. V utkání vyrobila 11 dvojchyb a prohrála ho za dvě hodiny a 18 minut. Dnes ji ještě čeká čtyřhra s Barborou Krejčíkovou proti Samson a Slovence Renátě Jamrichové.

"Dělala jsem, co jsem mohla. Možná trochu lituju, že jsem to už včera neukončila. Chtěla jsem ale hrát před domácím publikem. Je to tak, jak to je," řekla novinářům Siniaková. "Není to stále stoprocentní, ale určitě mi dnes pomohlo, že nesvítilo tolik sluníčko. Cítím se lépe. Všichni doktoři mi pomohli a doufám, že to bude jen lepší," doplnila.

Siniaková přitom v generálce na olympijské hry zahájila dnešní zápas lépe. V prvním setu utekla do vedení 5:0 a dotáhla ho za 36 minut. Ve druhé sadě ale začala čerstvá wimbledonská šampionka ze čtyřhry více chybovat a Samson se vrátila do hry. Za stavu 5:4 sice ještě set nedopodávala, po dalším brejku však už ve 12. hře uspěla a srovnala.

Ve třetím setu se Samson nevzdala ani za nepříznivého stavu 1:3. Pěti gamy za sebou vývoj otočila a slavila dosud největší vítězství. "Mám hroznou radost. Zápas jsem si moc užila. Šla jsem do něj bez očekávání a jsem ráda, že jsem ho zvládla," uvedla. "Zatím se to nedá s ničím srovnat. Je to pro mě úplně něco nového a mám z toho hroznou radost. Určitě je to zatím největší úspěch kariéry," podotkla. Ve čtvrtfinále se utká s Ruskou Oksanou Selechmetěvovou.

Sedmadvacátá hráčka světa Nosková dál drží šanci na obhajobu loňského finále. S Lysovou sice prohrávala 0:2, šesti gamy za sebou ale vývoj otočila. Ve druhém setu odehrály tenistky jen tři hry. Poté, co Lysová přišla o servis, kvůli bolavému pravému rameni nepokračovala.

"Před zápasem ho měla zatejpované, takže bylo vidět, že ho nebude mít úplně ok. Na druhou stranu spousta hráček je zalepených od hlavy až k patě a pak hrají turnaje za turnajem. Nemohla jsem čekat, s čím přijde na kurt. Set a půl bylo viditelné, že do toho nemohla dávat sto procent a já si využívala servis," uvedla Nosková.

Dvacetiletá Šalková živila dlouho proti 57. hráčce světa Frechové naději na velký obrat. Poté co ztratila první set a ve druhém prohrávala 0:4, získala dalších šest ze sedmi gamů a vynutila si tie-break. V něm vyhrála šest míčků při soupeřčině servisu a po vítězství 7:4 si vynutila třetí sadu.

V ní byla nejprve ve třetím gamu přerušena hra kvůli nevolnosti jedné z fanynek. Následně si za stavu 2:2 a 40:40 Šalková podvrtla levý kotník. Vyžádala si pauzu na ošetření, po ní se rozhodla utkání skrečovat.

Tenisový turnaj žen v Praze (antuka, dotace 267.082 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Samson (ČR) - Siniaková (2-ČR) 1:6, 7:5, 6:3, Tomovová (5-Bulh.) - Fettová (Chorv.) 6:3, 6:4.