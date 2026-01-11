Povzbuzení před olympiádou. Česká štafeta zajela nejlepší výsledek v sezoně

Biatlonisté Tomáš Mikyska, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Vítězslav Hornig skončili na Světovém poháru v Oberhofu šestí ve štafetě. Zhruba měsíc před začátkem olympijských her je to jejich nejlepší výsledek v sezoně. Ztratili 25,5 sekundy na vítězné Norsko, které triumfovalo navzdory dvěma trestným okruhům.
Českým reprezentantům se od začátku dařilo. Mikyska potvrdil pověst rychlého a přesného střelce, pouze jednou dobíjel. I na trati si počínal výborně a předával jako čtvrtý se ztrátou 16 sekund na čelo. V rozhovoru pro Českou televizi neskrýval nadšení.
"Určitě velká spokojenost. Máme dnes možná i úplně nejlepší lyže ze všech. První kolo jsme jeli docela pohodu, třetí kolo se za to vzalo. Byl jsem rád, že to moje noha vydržela. Po včerejším závodě jsem si nebyl jistý, že pojedu, protože noha fakt bolela. Ale říkal jsem si, že to kousnu a udělal jsem dobře," uvedl Mikyska, který měl zhruba před rokem a půl vážně zraněné koleno.
Krčmář se dostal do velkých problémů na položce vleže a třikrát dobíjel. "Upřímně říkám, že jsem měl velké hoňky na ležce. Vůbec jsem nevěděl, co se děje. Naštěstí jsem se z toho vykroutil bez kola," oddechl si. Pak si vedl skvěle, bezchybnou položkou vestoje a rychlým během posunul české kvarteto na druhou příčku o necelých šest sekund za tehdy vedoucím Švýcarskem. "Pak už jsem jel hop nebo trop. Druhé kolo jsem mačkal, stojka risk a pak poslední kolo, co tam zbylo," podotkl.
Mareček vleže podobně jako Krčmář třikrát chyboval a z Čechů byl podle očekávání nejpomalejší na trati, ale díky čisté stojce udržel tým ve hře o medaili. Finišmanu Hornigovi předával jako šestý se zhruba půlminutovou ztrátou na čelo.
Český hrdina sobotního stíhacího závodu pouze jednou dobíjel a držel se solidně na trati, ale favorité v čele nedali Česku šanci k posunu na stupně vítězů. "Byl to krásný kolektivní výkon. Kdybychom chtěli výš, tak by museli hlavní favorité ještě zaváhat," uvedl trenér mužů Michal Málek. Podobně to viděl i finišman Hornig. "Když se koukneme před nás, tak jsou tam jenom top národy. Všechny ostatní jsme dokázali porazit," řekl.
Nejlepší dvě štafety dnešního závodu nezastavila ani dvě trestná kola ze druhého úseku. Vyhráli Norové o 2,6 sekundy před Francouzi. Bronz získali s těsným odstupem Švédové. Před české biatlonisty se dostali ještě Italové a Němci, prvních pět štafet se v mimořádně vyrovnaném závodě vměstnalo do 5,4 sekundy.
Světový pohár v Oberhofu uzavře ve 14:30 stíhací závod žen.
SP v biatlonu v Oberhofu (Německo):
Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Norsko (Frey, Dale-Skjevdal, Uldal, Christiansen) 1:20:29,1 (2+7), 2. Francie (F. Claude, Jacquelin, Fillon Maillet, Perrot) -2,6 (2+9), 3. Švédsko (Nelin, Stefansson, Ponsiluoma, Samuelsson) -3,8 (0+12), 4. Itálie -4,8 (1+9), 5. Německo -5,4 (0+10), 6. Česko (Mikyska, Krčmář, Mareček, Hornig) -25,5 (0,8).
14:30 stíhací závod žen (10 km).
