Poslední týdny života? Choma se vzpíná kruté diagnóze. Řekl, jakou má šanci přežít

Jeho příběh dojal stovky tisíc lidí, některé z nich možná posílil v boji se zhoubným onemocněním a jiné třeba inspiroval k návštěvě preventivního vyšetření. Florbalista Adam Choma umírá na rakovinu, svůj boj s nemocí ovšem bere statečně a ve svém dalším videu promluvil také o léčbě, která by mohla negativní prognózy zvrátit.

Jsou to přesně dva roky, co lékaři diagnostikovali Adamu Chomovi maligní nádor v týlní oblasti hlavy. Meduloblastom. Po operaci v Městské nemocnici Ostrava následovala radioterapie a chemoterapie na Dětské onkologické klinice v Brně.

Jeden čas to vypadalo, že lékaři rakovinnou tkáň vybrali beze zbytku a že se bývalý florbalista FBC Ostrava se zákeřnou nemocí popral úspěšně. Jenže na začátku letošního roku přišla ještě větší rána: nádor recidivoval a metastázoval do kostí. Zbývají ti měsíce, možná jen týdny života, slyšel od specialistů.

Jeho krutý osud obletěl Českem na konci minulého týdne. Choma natočil první video, v němž svůj boj s nemocí popsal. S obdivuhodnou odvahou a s pozitivním nadhledem. Jeho sdílení podrobností z boje se zdravotními problémy přitom mají obrovský smysl: svým přístupem dává ostatním lidem najevo, že člověk se nemá vzdávat za žádných okolností a že i rakovina je diagnóza, pod kterou není třeba se hroutit, ale naopak se jí postavit se vztyčenou hlavou.

"Záměr prvního videa nebyl ten, abych se dostal mezi lidi. To, že to takhle vybouchlo, to jste udělali vy fanoušci a já vám za to moc děkuju," řekl Choma v dalším videu, které zveřejnil v pátek. "Původně jsem za sebou chtěl nechat nějaký odkaz, aby se na to mohli podívat rodiče, sestra, přítelkyně, kamarádi. Nakonec z toho byl takový boom, za týden to má čtvrt milionu zhlédnutí. Vůbec nevím, co si o tom mám myslet. Děkuju za neskutečnou vlnu podpory," dodal.

Přestože se momentálně nachází v paliativní péči, která má pacientům "pouze" prodloužit život za důstojných podmínek, v posledních dnech mu přeci jen blikla naděje. "Od pana doktora z brněnské onkologie mám informaci, že nemoc není vyléčitelná, ale dá se ještě najít něco, co by mi možná prodloužilo život," svěřil se Adam.

Nyní postupuje příslušná vyšetření včetně lumbální punkce a odběru kostního vzorku z pánve. Šance na léčbu pomocí kmenových buněk je prý v jeho případě třicetiprocentní. "Není to naděje nijak závratná, ale může se stát zázrak a lékaři to chtějí alespoň zkusit. Já jsem hned řekl ano, protože mám chuť žít a zpráva mi dala novou a velkou sílu. Plus sluníčko, které mě nabilo pozitivní energií," popisoval ve videu.

Rodák z Ostravy hrál odmala za místní FBC, později za Vítkovice a postupně se probil i do české juniorské reprezentace, která ho zavedla na mezinárodní zápasy do Švýcarska.

Poté, co ho nádor poprvé přivedl do nemocnice, musel na hokejku zapomenout. "Ale florbal jsem mohl sledovat alespoň v televizi, pro kterou jsem i některé zápasy komentoval. Navíc poslední dva roky jsem pracoval pro klub, realizoval jsem přestupy hráčů, staral se o sociální sítě. Kamarády a hráče z Ostravy jsem měl pořád nablízku," pochvaloval si.

Největší oporou je mu ovšem rodina a španělská přítelkyně Rachel. Právě ona ho motivovala, aby i na zdrcující zprávy nahlížel pozitivním přístupem. A jak sám říká, po první diagnóze si přerovnal priority a nyní je trochu jinak nastavený, než tomu bylo před dvěma lety.

"Jako každý onkopacient mám nabídky na psychoterapie. V Brně mi nabídli, že si s nimi můžu pokecat, ve finále jsem se dokonce s psycholožkou sešel. Byl jsem za to rád, ale přijde mi, že jsem natolik silný, že se dokážu se situací poprat i bez odborné psychologické pomoci," vypráví.

Podívejte se na video, ve kterém Adam Choma odpovídal fanouškům:

Adam Choma | Video: Youtube.com

Pokud léčba kmenovými buňkami nevyjde, bude pokračovat v paliativní léčbě. Každopádně rád by se znovu vypravil s celou rodinou na Tenerife. Největší z Kanárských ostrovů ho uchvátil svou atmosférou a přírodou. A pokud se dokáže se zákeřnou nemocí poprat, nevyloučil, že by se zde v budoucnu usadil natrvalo.

Před onemocněním totiž studoval architekturu na Vysoké škole báňské Technické. "Mým cílem bylo dostudovat, získat inženýrský titul a věnovat se práci projektanta. Třeba na Tenerife," zamyslí se. "Ale pořád bojuju. Jsou lepší dny, jsou horší dny. Momentálně se alespoň snažím chodit, dělat co nejvíc aktivit, aby mi neztuhly svaly," říká.