Vicemistryně Ortliebová křičela bolestí. Po pádu v Ga-Pa ji čeká 23. operace

Poslední sjezd před mistrovstvím světa vyhrála v Garmisch-Partenkirchenu italská lyžařka Federica Brignoneová o setinu před krajankou Sofií Goggiaovou. Česká reprezentantka Ester Ledecká po nadějných časech v trénincích ve Světovém poháru na sjezdovce Kandahar kvůli zranění nestartovala. Závod poznamenalo vážné zranění Niny Ortliebové.

Čtyřiatřicetiletá Brignoneová dnešní výhrou znovu posunula hranici pro nejstarší vítězku závodu Světového poháru. Ve sjezdu trojnásobná olympijská medailistka poprvé v kariéře triumfovala před dvěma týdny ve Svatém Antonu a dnes přidala v nejrychlejší disciplíně druhé vítězství.

Pátým triumfem v ročníku si Brignoneová pojistila i celkové vedení v SP, v němž si dnes připsala 32. kariérní výhru.

"Tolik výher překvapuje i mě, ale dokázala jsem do toho dát sto procent. Vím, že umím jet rychle, ale stále beru závody jeden po druhém," uvedla Brignoneová, jež vede pohárové pořadí o 110 bodů před Larou Gutovou-Behramiovou. Švýcarka byla dnes pátá.

Goggiaovou omezilo v pohybu pravé rameno, kterým narazila do branky. "V závěru jsem se už nezvládla dostat do pozice potřebné pro maximální rychlost, protože jsem měla zablokované rameno. Čas od času se mi to stává," řekla.

Třetí místo obsadila s odstupem 19 setin sekundy Švýcarka Corinne Suterová.

Ledecká v minulých dvou dnech zajela v Ga-Pa v trénincích druhý a pátý čas, dnes ale uvedla, že o víkendu v Německu startovat nebude. Prostřednictvím svého týmu sdělila, že se jí při tréninku ozvalo neupřesněné staré zranění a že se pokusí připravit na blížící se mistrovství světa v Saalbachu. Kvůli neúčasti ve čtvrtém z osmi sjezdů sezony klesla Ledecká v hodnocení disciplíny ze čtvrtého místa na sedmé.

Víkendové závody v Garmischi musela vynechat i druhá česká reprezentantka Tereza Nová, jež měla v pátečním tréninku těžký pád a skončila s poraněním hlavy v nemocnici.

Pád Ortliebové

Závod byl na několik desítek minut přerušen kvůli pádu vicemistryně světa ve sjezdu Ortliebové. Rakušanka skončila po nehodě, při níž si otočila nohu, v ochranných sítích a křičela bolestí.

Po delším ošetřování na trati byla osmadvacetiletá lyžařka, kterou provázejí zranění celou kariéru, odvezena z místa pádu na záchranářských saních a poté transportována vrtulníkem. Vyšetření ukázalo zlomeninu bérce pravé nohy a dceru olympijského vítěze Patricka Ortlieba čeká už 23. operace kariéry.

Jízdu nedokončila ani pětinásobná vítězka sjezdu v Ga-Pa Lindsey Vonnová. Čtyřicetiletá Američanka, jež se v této sezoně vrátila mezi elitu po téměř šesti letech, minula v závěru po dvou chybách branku. Do cíle se nicméně dostala sama a s úsměvem mávala divákům.

V neděli se na stejném místě pojede superobří slalom. Závody v německém středisku jsou pro specialistky na rychlostní disciplíny generálkou na světový šampionát v Saalbachu. O medaile v super-G pojedou lyžařky 6. února, ve sjezdu o dva dny později.

SP v sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu (Německo):

Ženy - sjezd: 1. Brignoneová 1:35,83, 2. Goggiaová (obě It.) -0,01, 3. C. Suterová (Švýc.) -0,19, 4. Johnsonová (USA) -0,25, 5. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,37, 6. Macugaová (USA) -0,38.

Průběžné pořadí sjezdu (po 4 z 8 závodů): 1. Brignoneová 289, 2. Goggiaová 260, 3. Hütterová (Rak.) 208, 4. Gutová-Behramiová 175, 5. Lieová (Nor.) 142, 6. Macugaová 134, 7. Ledecká (ČR) 132.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 35 závodů): 1. Brignoneová 739, 2. Gutová-Behramiová 629, 3. Rastová (Švýc.) 562, 4. Hectorová (Švéd.) 507, 5. Goggiaová a Ljutičová (Chorv.) obě 501, …20. Ledecká 229, 70. Dubovská (ČR) 29.